World Cup 2018 bắt đầu

Lễ khai mạc World Cup 2018 nhìn từ trên cao. Ảnh: AP.

Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra trong vòng 20 phút với phong cách rất riêng: hướng toàn bộ sự chú ý vào âm nhạc. Bài hát chính thức của giải đấu, ca khúc Live it up không được ca vang, nhưng với khả năng kiểm soát và khuấy động sân khấu của Robbie Williams, cùng giọng opera cao vút của Aida Garifulina, buổi lễ vẫn tạo ra nhiều cảm xúc. Các bài hát được cựu thành viên ban nhạc Take That thể hiện gồm: Let me entertain you, Feel và Angels.

"Bóng đá thực sự được yêu thích tại nước Nga, giống như cái mà người ta vẫn thường gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bắt đầu từ trận đấu chính thức đầu tiên vào năm 1897", Tổng thống nước chủ nhà Nga Vladimir Putin nói lời chào mừng World Cup 2018. "Tôi hy vọng người hâm mộ và các đội tuyển sẽ tận hưởng thời gian lưu lại Nga, một đất nước cởi mở, hiếu khách và thân thiện với những người hiểu biết. Bóng đá mang chúng ta lại gần nhau. Chúng ta cùng là một trong ngày hội bóng đá thế giới này".

Robbie Williams hoàn thành tốt vai trò dẫn dắt lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.

Ông hoàng nhạc pop thập niên 90 trông trẻ trung và nổi bật trong bộ vest đỏ. Ảnh: Reuters.

Thông điệp của nước Nga qua lễ khai mạc là tình yêu, đoàn kết và chia sẻ giữa mọi người trên toàn thế giới. Đó là lý do xuất hiện màn xếp hình chữ "Love" trên mặt sân Luzhniki. Nước chủ nhà cũng chọn màu xanh, màu của hòa bình và hy vọng, làm tông màu chủ đạo.

Dù lần đầu tiên đăng cai một vòng chung kết World Cup, Nga không phô trương hình ảnh văn hóa quốc gia, điều Brazil từng làm với những chiếc thuyền độc mộc mô phỏng cuộc sống trên dòng Amazon ở World Cup 2014. Xứ bạch dương đã truyền tải đúng ý đồ mà FIFA mong muốn, đó là "global music" - âm nhạc dành cho đại chúng.

Màn xếp hình chữ "Love" tối 14/6. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, bố cục của buổi lễ vẫn có những phần thiếu chặt chẽ. Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 Iker Casillas đến sân từ quá sớm, khiến người xem có cảm giác anh không giữ vai trò nào. Còn Ronaldo, người hai lần đăng quang ở World Cup, cũng không có nhiều đất diễn, và bị mất hút khi đứng cạnh Williams trên sân khấu.

Không khí cũng kém phần sôi động khi thiếu vắng chất latinh, điều thường thấy trong âm hưởng của các ca khúc trình diễn tại World Cup trước đây. Trước khi lùi vào hậu trường, Williams còn để lại hình ảnh xấu khi giơ ngón tay thối trước ống kính máy quay.

Casillas và siêu mẫu người Nga, Natalia Vodianova. Ảnh: Reuters.

Ronaldo xuất hiện chớp nhoáng trong buổi lễ. Ảnh: Reuters.

Thắng Nguyễn