Woods chi tiền cứu nạn nhân bão Dorian

Golfer Tiger Woods cùng ca sĩ Justin Timberlake quyên góp 12 triệu USD giúp người dân Bahamas chịu ảnh hưởng bởi bão Dorian.

Quỹ The One Bahamas của Woods và Timberlake tới nay đã thu được sáu triệu USD từ các nhà hảo tâm. Trong đó, hai ngôi sao hàng đầu xứ cờ hoa góp một nửa số tiền này. Woods dự kiến con số tối thiểu đạt được trong tuần này là 12 triệu USD.

"Thật kinh khủng khi xem và nghe các câu chuyện bi kịch xảy ra ở Bahamas do cơn bão Dorian", Woods thông báo trên trang web quyên góp cho The One Bahamas. "Bahamas đang rất cần giúp đỡ và chúng tôi sẽ làm hết sức để chia sẻ với người dân tại đó".

Woods tích cực làm từ thiện trong giai đoạn nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật đầu gối tháng trước. Ảnh: Fox.

Dorian là siêu bão cấp 5, cấp mạnh nhất từng đổ bộ vào quần đảo Bahamas. Với sức gió hơn 298km/h, đây là trận bão lớn thứ hai trong lịch sử Bắc Mỹ, chỉ sau siêu bão Labor Day năm 1935. Khoảng 13.000 tòa nhà bị phá hủy, 2.500 người mất tích, và ít nhất năm người đã thiệt mạng sau trận bão.

Tháng 12 tới, giải Hero World Challenge do Woods tổ chức sẽ diễn ra ở sân Albany tại Bahamas. Trận cuồng phong vừa qua không ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực này. Sự kiện không chính thức của PGA Tour dự kiến vẫn diễn ra theo lịch cũ, từ 1-7/12.

Nhân Đạt (theo PGA Tour)