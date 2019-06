Woodland giữ đỉnh bảng vòng hai US Open 2019

Golfer 35 tuổi có sáu birdie để đạt điểm -9, cách hai gậy so với nhì bảng Justin Rose tại giải major thứ ba trong năm.

Woods đạt par sau hai vòng đầu US Open 2019 / Phil Mickelson gạt hỏng từ cự ly 55cm tại vòng một US Open

Ba birdie trong chín hố đầu đưa Gary Woodland từ ngoài top 10 lên vị trí kế sau Justin Rose, người kết thúc vòng hai sớm với điểm -1 và đạt tổng -7.

Vòng bogey-free của Woodland được hoàn tất với cú gạt thành công từ cự ly hơn 17 mét ở hố số 9 par4. Điểm -6 ở vòng hai giúp golfer đến từ Kansas vượt qua Rose để độc chiếm đỉnh bảng với tổng -9.

Woodland gây bất ngờ khi leo từ T28 lên đỉnh bảng với sáu birdie. Ảnh: Sky.

Louis Oosthuizen thậm chí có nhiều birdie hơn Woodland. Golfer Nam Phi có tới bảy hố âm gậy ở vòng hai, nhưng sáu bogey khiến Oosthuizen không thể bứt lên so với phần còn lại. Anh đứng solo ở vị trí thứ ba với một gậy nhiều hơn Rose và ba gậy nhiều hơn Woodland.

Rory McIlroy, cùng Aaron Wise, hoàn tất top 5 với điểm -5. Liên tiếp bỏ lỡ birdie ngon ăn ở đầu vòng, McIlroy sửa sai bằng hai điểm âm ở hố số 4 và hố số 7, trước khi tiệm cận đỉnh bảng với cú gạt ấn tượng từ gần bảy mét ở hố 11. Golfer Bắc Ireland đạt par ở hố 12, nhưng đánh quá chuẩn tới ba gậy ở hai hố kế tiếp. Hai birdie liên tiếp ở cuối vòng giúp McIlroy thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng xuống còn bốn gậy và nuôi hy vọng vô địch.

"Hai vòng dưới 70 gậy sẽ thay đổi cục diện và tôi sẽ nắm lấy cơ hội đó", McIlroy lạc quan.

McIlroy vẫn đang tìm kiếm major đầu tiên từ năm 2014. Ảnh: Sky.

Chủ nhân bốn major có lý do để tự tin dù cách đỉnh bảng bốn gậy, bởi đối thủ Gary Woodland chưa từng kết thúc trong top 10 ở 27 lần dự major trước đây.

US Open năm nay cũng chứng kiến cục diện khó đoán do hầu hết các golfer cạnh tranh vô địch đều có phong độ tốt. Tổng 133 gậy (par142) của Woodland thậm chí ít hơn một gậy so với thành tích của Tiger Woods năm 2000 – năm mà US Open cũng diễn ra tại Pebble Beach. Nhưng Woods khi đó hơn nhì bảng tới sáu gậy, còn Woodland năm nay chỉ hơn nhóm bám đuổi hai gậy.

"Tôi thực sự chưa dám hy vọng gì", Rose, nhì bảng với điểm -7, nói về hai ngày cuối tuần tại US Open. "Tôi thích sân đấu và giải đấu này, và thích vị trí của bản thân hiện tại. Ở Pebble Beach, bạn luôn cần chơi tốt ở short-game. Bỏ lỡ fairway là chuyện bình thường, và bạn luôn phải tìm cách để cứu vãn hố đấu. Vậy nên, với tôi, khả năng gạt bóng sẽ định đoạt cục diện giải đấu".

Bảng điểm US Open sau vòng hai:

-9: Woodland

-7: Rose

-6: Oosthuizen

-5: Wise, McIlroy

-4: Reavie, Hadley, Kuchar, Koepka, Wallace

-3: Stenson, Scott, Piercy, Rahm, Z Johnson, McDowell, Garcia, Schauffele

Nhân Đạt