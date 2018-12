Vụ các VĐV Mỹ bị cướp dí súng vào đầu là giả mạo

Hai kình ngư Mỹ bị đề nghị ở lại Rio để điều tra vụ cướp / Nghi vấn lái xe taxi thông đồng trong vụ dí súng cướp bốn VĐV Mỹ

Theo nguồn tin của BBC, Ryan Lochte và các đồng đội đã nghĩ ra vụ cướp để che giấu một cuộc tranh cãi giữa nhóm này và dân địa phương ở một trạm xăng.

Một người trong nhóm Lochte làm gãy cánh cửa phòng tắm ở trạm xăng tại Barra da Tijuca, cách làng VĐV 16km. Dân địa phương có mặt ở đó yêu cầu các VĐV Mỹ đền tiền. Một vụ tranh cãi nổ ra và bảo vệ đã được gọi đến để can thiệp. Cảnh sát cũng đã được liên lạc.

Gunnar Bentz (trái) và Jack Conger rời một đồn cảnh sát ở Rio hôm 18/8. Ảnh: AP.

Khi cảnh sát trên đường đến, một người dân địa phương đã thông dịch cho các VĐV Mỹ. Kết quả, bốn kình ngư Ryan Lochte, Gunnar Bentz, Jack Conger và James Feigen chấp nhận trả tiền đền bù. Khi cảnh sát đến nơi, nhóm VĐV đã rời đi. Hình ảnh từ camera tại trạm xăng cho thấy các VĐV đã bị người dân giữ lại và ra lệnh ngồi xuống đất.

Sau khi trở về làng VĐV, Lochte kể lại rằng anh và các đồng đội đã bị cướp. Kình ngư 32 tuổi nói với cảnh sát và báo chí rằng anh đã bị một tên cướp giả làm cảnh sát lôi ra khỏi taxi, chĩa súng vào đầu và cướp sạch tiền bạc, tư trang.

Lochte từ chối làm lớn chuyện vì sợ làm xấu hình ảnh của VĐV Mỹ. Tuy nhiên, cảnh sát và tòa án bắt đầu nghi ngờ khi có quá ít bằng chứng cho thấy các VĐV Mỹ đã bị cướp. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm ra những nhân chứng trong vụ tranh cãi ở trạm xăng.

Ryan Lochte đã trở về Mỹ hôm 15/8. Gunnar Bentz và Jack Conger bị yêu cầu xuống máy bay vào tối ngày 17/8 khi đang chuẩn bị trở về Mỹ. James Feigen vẫn đang ở Brazil. Ba VĐV này làm việc với cảnh sát hôm 18/8. Tội tự bịa ra chuyện bị cướp có thể khiến các kình ngư Mỹ bị phạt nặng.

Ryan Lochte là một trong những VĐV bơi lội thành công nhất của Mỹ, từng giành sáu HC vàng Olympic. Tại Rio 2016, Lochte chiến thắng ở đường đua 4x200m tự do tiếp sức. Feigen thì giành HC vàng 4x100m tự do tiếp sức. Bentz chỉ thi vòng loại 4x200 tự do tiếp sức, nhưng vẫn được nhận HC vàng.

Vĩnh San