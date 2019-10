Thứ hai, 14/10/2019, 10:35 (GMT+7)

VnExpress Marathon Quy Nhơn diễn ra vào 7/6/2020

VnExpress Marathon 2020 "Running with the sea and sun" sẽ mở cổng đăng ký sớm vào 9h sáng ngày 12/11.

Tiếp nối thành công của VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019 (VM Quy Nhơn 2019), giải chạy năm sau sẽ diễn ra ngày 7/6 với quy mô mở rộng, giữ nguyên bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon (21km) và Full Marathon (42km). Bib được bán trong 4 đợt, bắt đầu từ 9h sáng ngày 12/11 cho giai đoạn Super Early Bird và đóng ngày 15/4/2020. Sức lan toả của VnExpress Marathon giúp địa phương quảng bá hình ảnh du lịch đến người dân cả nước cũng như quốc tế. Chính vì vậy, tỉnh Bình Định đã quyết định đồng hành cùng giải trong 5 năm từ 2020 đến 2025. Ngày chạy hằng năm được chọn vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Từ 2020, đường chạy sẽ được cập nhật và khắc phục những mặt hạn chế của đường chạy năm ngoái về điểm xuất phát, cung đường và giao thông, hướng tới việc tối ưu sự thuận tiện cho các vận động viên. Những ưu điểm trước như tiếp nước, tiện ích, ưu đãi cho runner sẽ tiếp tục được tăng cường. Các vận động viên tham gia VnExpress Marathon 2019. Không chỉ là hoạt động thể thao truyền cảm hứng tập luyện cho cộng đồng, VnExpress Marathon còn là dịp để người chạy tham gia làm từ thiện. Từ số tiền đăng ký của vận động viên, ban tổ chức sẽ trích 10% dành cho Quỹ Hy vọng (Hope) của VnExpress, với phương châm "mỗi bước chạy của bạn sẽ góp một viên gạch vào chương trình ánh sáng học đường, nhằm cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh". Kết thúc giải chạy VM Quy Nhơn 2020, quỹ Hope sẽ dùng tiền ủng hộ để xây trường cho trẻ em vùng sâu, vùng xa tại Lào Cai. Phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh ở Việt Nam từ vài năm gần đây. Có hàng chục nghìn người tham gia tập luyện, dự thi các giải chạy trong nước. Trong lần đầu tổ chức hồi tháng 6, VnExpress Marathon thu hút sự quan tâm của gần 5.000 vận động viên trong và ngoài nước, lọt Top những giải chạy lớn nhất Việt Nam. Thành tích của hai vận động viên Lê Quang Hoà và Nguyễn Thị Hồng Lệ được ban tổ chức đăng ký thành công để tham dự giải chạy Boston Marathon tại Mỹ, một trong những giải chạy danh giá nhất thế giới. Người dân Quy Nhơn mời vận động viên giải chạy VnExpress Marathon 2019 ăn trái cây trên đường ven hồ Thị Nại. Bên cạnh đó, giải chạy còn là dịp để người thân trong gia đình cùng nhau trải nghiệm những ngày nghỉ ý nghĩa tại Quy Nhơn, nơi có nhiều địa danh nổi tiếng, con người thân thiện và cùng tham gia các hoạt động giải trí, lễ hội đầy màu sắc của thành phố biển. Quy Nhơn được yêu mến bơi còn giữ được nhiều bờ biển hoang sơ, du lịch gắn liền với thiên nhiên và con người thân thiện. Tại VM Quy Nhơn 2019, nhiều vận động viên bày tỏ sự cảm kích khi được người dân địa phương cổ vũ, mang trái cây vườn nhà tiếp thêm năng lượng hay phun nước làm mát cho các vận động viên. Đó là những hình ảnh đẹp, khó quên trong lòng mỗi người tham dự giải chạy cũng như ban tổ chức. Thể thao khiến con người gần nhau hơn. Năm nay, VĐV tham dự giải chạy có cơ hội nhận nhiều món quà hấp dẫn. Từ chính số Bib, ban tổ chức sẽ tiến hành quay xổ số ở từng cự ly. Phần thưởng là phụ kiện thể thao, giày chạy bộ, dụng cụ tập, voucher du lịch cùng nhiều hiện vật khác. An Bình