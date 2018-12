Việt Nam - Malaysia và bài học xương máu AFF Cup 2014

* Trận đấu diễn ra lúc 15h30 hôm nay 23/11, giờ Hà Nội, trực tiếp trên VnExpress.

"Hiện tại, Việt Nam được đánh giá cao hơn. Nhưng các bạn đừng quên bài học hai năm trước. Đội bóng của chúng tôi khi đó hành quân tới Hà Nội đá bán kết lượt về với cái đầu nặng chịch, chẳng dám hy vọng nhiều vào việc lật ngược thế cờ để giành vé vào chung kết, bởi đã thua 1-2 ở trận lượt đi trên sân nhà (xem video). Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, chúng tôi thắng 4-2 để đi tiếp (xem video). Bóng đá là thế, không ai nói trước được điều gì", phóng viên người Malaysia đang làm việc cho ESPN Nicolas Anil chia sẻ với VnExpress.

Malaysia từng khiến tuyển Việt Nam gục ngã ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết. Ảnh: Lâm Thoả.

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam thi đấu dưới áp lực khủng khiếp từ phía khán đài, khi hàng vạn khán giả chủ nhà khoác vai nhau nhảy múa, hò hét, tạo ra thứ âm thanh chói tai. Mọi chuyện càng tệ hơn với thầy trò HLV Toshiya Miura hôm đó, khi ngay phút 13 trọng tài cho Malaysia được hưởng quả 11 mét, để Safiq Rahim ghi bàn mở tỷ số.

Nhưng sau bàn thua, tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Hai bàn thắng của Văn Quyết và Huy Toàn khiến bốn phía khán đài sân Shah Alam chết lặng. CĐV chủ nhà từ sốc chuyển sang tức giận và bạo lực xảy ra. Họ tấn công người hâm mộ của đội khách (xem video). Hình ảnh CĐV Việt Nam ôm đầu, máu chảy đầy mặt ngay lập tức xuất hiện trên khắp các mặt báo của khu vực.

"Chúng tôi thực sự đáng tiếc vì sự cố xảy ra. Vụ việc đó làm xấu đi hình ảnh của bóng đá. Thực sự, chúng tôi mong điều đó không bao giờ lặp lại”, Nicolas Anil lắc đầu liên tục khi nhắc lại vụ CĐV Malaysia tấn công người hâm mộ Việt Nam cách đây hai năm.

Vụ tấn công các CĐV Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2016 là một vết nhơ với bóng đá Malaysia. Ảnh: Lâm Thoả.

Với chiến thắng 2-1 ngay tại sân khách, Việt Nam nắm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua vào chung kết. Thầy trò HLV Miura được chơi trên sân nhà trận lượt về và kể cả thua 0-1 vẫn giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra, tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam không còn là chính mình. Họ liên tục để đối phương chọc thủng lưới, dẫn đến thất bại chóng vánh 2-4, ngậm ngùi nhìn đối thủ rời Hà Nội với tấm vé dự chung kết.

"Chính người Malaysia chúng tôi cũng sốc về kết quả trận lượt về. Sau trận đấu chúng tôi có nghe chuyện nhiều cầu thủ Việt Nam bị nghi ngờ dính líu tới dàn xếp tỷ số. Chúng tôi theo dõi kỹ và cũng biết cuộc điều tra sau đó cho thấy họ không làm gì khuất tất. Có lẽ việc thua quá sốc như vậy đã khiến mọi người nghi ngờ", Nicolas Anil chia sẻ.

Hai năm sau cú sốc, hôm nay, Việt Nam tái ngộ Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2016. Malaysia đã có nhiều thay đổi, và trong thành phần có nhiều cầu thủ trẻ. Những người từng gieo ác mộng cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 như Talaha, Safiq Rahim... vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng không giữ được phong độ tốt và phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị.

"Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn. Có một CLB ở Malaysia nổi lên nhờ có tiềm lực tài chính, họ gom tất cả cầu thủ giỏi. Và đôi khi, ông chủ của đội bóng này không thích nhả người cho đội tuyển. Điển hình như chuyện cách đây ít lâu, sau chuyến tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup, bốn cầu thủ đến từ đội bóng đó đột ngột tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, khiến HLV Ong Kim Swee đau đầu tìm người thay thế. Việt Nam lúc này mạnh hơn, nhưng các bạn hãy cẩn trọng. Đừng quên hai năm trước, bóng đá không ai nói trước được điều gì", phóng viên của ESPN tâm sự.

Phóng viên Nicolas Anil chụp ảnh cùng cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam Nguyễn Việt Thắng tối 22/11. Ảnh: Đức Đồng.

Trong trận ra quân tại AFF Cup 2016, Malaysia khởi đầu không tốt và hai lần để Campuchia vượt lên dẫn trước. Nhưng nhà đương kim á quân vẫn kịp ngược dòng, giành chiến thắng 3-2 (xem video). Trong khi đó, Việt Nam chơi tích cực hơn, vượt qua sức ép từ bốn phía khán đài chật kín người để đánh bại chủ nhà Myanmar 2-1 (xem video).

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ mang tính quyết định tại bảng B. Đội giành chiến thắng coi như đặt một chân vào bán kết. HLV Hữu Thắng có một chút thuận lợi lúc này, khi toàn đội không ai chấn thương giúp ông có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất.

"Chúng tôi nhớ bài học hai năm trước. Đội sẽ nhập cuộc với sự cẩn trọng và tập trung cao độ, đá với 200% sức lực", Văn Quyết nói với VnExpress về quyết tâm thanh toán món nợ với Malaysia. Công Vinh, trong cuộc trả lời tạp chí Four Four Two phiên bản Australia, thì cho rằng thất bại tại bán kết năm 2014 sẽ là động lực lớn cho anh và đồng đội. "Hai năm trước, chúng tôi thua họ ở bán kết AFF Cup và điều đó rất buồn. Năm nay, chúng tôi tin mình có thể đánh bại họ", người hùng của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân nhấn mạnh.

Lâm Thoả (từ Yangon)