Việt Nam gặp Bahrain ở vòng 1/8 Asiad

Vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2018 16h ngày 23/8: Palestine - Syria

16h ngày 23/8: Uzbekistan - Hong Kong 19h30 ngày 23/8: Việt Nam - Bahrain

19h30 ngày 23/8: Iran - Hàn Quốc 16h ngày 24/8: Trung Quốc - Ả-rập Xê-út

16h ngày 24/8: Indonesia - UAE 19h30 ngày 24/8: Malaysia - Nhật Bản

19h30 ngày 24/8: Bangladesh - Triều Tiên

Môn bóng đá nam Asiad 2018 có 25 đội tham dự, được chia làm sáu bảng đá vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8.

Theo điều lệ của Ban tổ chức Asiad 2018, bốn đội nhất bảng A, B, C, D sẽ gặp các đội xếp thứ ba. Cụ thể, đội nhất bảng A sẽ gặp đội xếp thứ ba của một trong ba bảng C, D, E, theo đúng thứ tự ưu tiên. Đội nhất bảng B sẽ gặp đội xếp thứ ba của một trong ba bảng A, C, D. Đội nhất bảng C sẽ gặp đội xếp thứ ba của một trong ba bảng A, B, F.

Việt Nam đứng đầu bảng D, sau chiến thắng Nhật Bản 1-0 hôm 19/8. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội xếp thứ ba của một trong ba bảng B, E, F, theo thứ tự ưu tiên. Điều ấy có nghĩa, nếu đội xếp thứ ba bảng B, Thái Lan giữ một trong bốn vị trí có thành tích tốt nhất, họ sẽ gặp Việt Nam ở vòng 1/8.

Thầy trò Park Hang-seo chỉ biết được đối thủ ở vòng 1/8 vào cuối ngày 20/8. Ảnh: Đức Đồng.

Viễn cảnh về một trận derby Đông Nam Á ở vòng 1/8 Asiad đã không xảy ra. Thái Lan chỉ đứng thứ tư trong sáu đội xếp thứ ba, trước lượt trận cuối vòng bảng hôm 20/8. Nếu một trong bốn đội đứng cuối bảng E hoặc F là Bahrain, Kyrgyzstan, Myanmar hoặc Triều Tiên giành chiến thắng, họ sẽ vượt Thái Lan. Ngay loạt trận đầu tiên lúc 16h, cả hai đội bảng F là Myanmar và Triều Tiên cùng giành ba điểm, nhưng chỉ có đại diện Đông Á đi tiếp. Myanmar cùng có ba điểm như các đội còn lại của bảng F, nhưng đứng chót bảng vì kém hiệu số bàn thắng thua.

Thái Lan bị đẩy xuống thứ năm trước loạt trận cuối của bảng A và E. Do đó, Việt Nam sẽ gặp Ả-rập Xê-ut (xếp thứ ba bảng F) hoặc đội xếp thứ ba bảng E ở vòng loại trực tiếp. Trong vòng 30 phút đầu tiên, đối thủ tiềm năng của Văn Quyết cùng đồng đội là Ả-rập Xê-ut, bởi đội hai đội xếp cuối bảng E đều có kết quả bất lợi. Bahrain bị Malaysia dẫn 0-1, còn Kyrgyzstan chưa có bàn thắng vào lưới Hàn Quốc.

Công Phượng từng tỏa sáng trong trận gặp Palestine ở giải giao hữu U23 quốc tế. Ảnh: Ngọc Thành.

Mọi chuyện thay đổi trong vỏn vẹn bốn phút, khi Al-Hardan và Al Shamsan ghi liền hai bàn, giúp Bahrain dẫn ngược Malaysia 2-1. Cách biệt mong manh được bảo toàn tới cuối trận, sau khi cả Bahrain lẫn Malaysia đều có thêm một bàn. Ở trận đấu cùng giờ, Hàn Quốc thắng tối thiểu Kyrgyzstan 1-0, đẩy Bahrain vào thế đối đầu với Việt Nam ở vòng 1/8. Dù vậy, đối thủ của Hàn Quốc ở vòng 1/8 cũng rất đáng gờm, đó là đội đầu bảng F - Iran. Ngoài cặp đấu này, vòng 1/8 Asiad 2018 còn có cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Trung Quốc và Ả-rập Xê-ut.

Son Heung-min (áo đỏ) ghi bàn duy nhất vào lưới Kyrgyzstan. Ảnh: AFC.

Hai đại diện còn lại của Đông Nam Á đều gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn. Malaysia gặp Nhật Bản, còn Indonesia đọ sức với UAE.

Các trận đấu ở vòng 1/8 Asiad 2018 sẽ diễn ra trong hai ngày 23/8 và 24/8. Nếu vượt qua Bahrain, Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Palestine và Syria ở tứ kết.

Thắng Nguyễn