Vettel trách trọng tài khi thất bại ở GP Trung Quốc

Ricciardo về nhất, Red Bull đại náo trường đua Thượng Hải

"Tôi hiểu vì sao xe an toàn được triển khai. Tình thế tương tự như chặng Hungary năm 2014, khi mà những chiếc xe dẫn đầu gặp bất lợi khi vừa qua lối vào pit, xe an toàn được triển khai. Khi khẩn cấp, các trọng tài buộc phải ngay lập tức đưa xe an toàn vào đường đua. Tuy nhiên, tại Thượng Hải, chúng tôi đã thi đấu hai vòng sau khi vụ va chạm xảy ra mà không có xe an toàn", Vettel phát biểu, cho rằng Giám sát đường đua Charlie Whitting đã chậm trễ trong việc triển khai xe an toàn, gián tiếp làm anh mất lợi thế tại Thượng Hải.

Sebastian Vettel mất lợi thế dẫn đầu sau khi vào pit thay lốp ở vòng 20, nhưng vẫn không bị đối thủ Valtteri Bottas (đội Mercedes) bỏ lại quá xa. Tuy nhiên, pha va chạm giữa hai chiếc xe của Toro Rosso khiến xe an toàn được triển khai ở vòng 31.

Khi cờ vàng phất lên và xe an toàn được quyết định triển khai, hai chiếc xe của Bottas và Vettel vừa chạy qua lối vào pit. Xe an toàn có mặt trên đường đua ở cuối đoạn đường thẳng chính, và ngay lập tức khống chế tốc độ của hai xe dẫn đầu.

Vettel rất bực bội với quyết định triển khai xe an toàn mà anh cho là chậm trễ của trọng tài. Ảnh: SF.

Trong khi đó, các xe phía dưới nhận được thông tin xe an toàn xuất hiện khi họ chưa chạy đến lối vào pit. Hai tay đua của Red Bull, Max Verstappen và Daniel Ricciardo, chớp cơ hội này, ngay lập tức về khu vực kỹ thuật để chuyển sang dùng lốp mềm. Quyết định chính xác và kịp thời giúp Ricciardo mở ra cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng chung cuộc.

Vettel cho rằng quyết định của giám sát Whiting đã tạo ra sự bất công giữa các tay đua: "Tại sao giám sát không cân nhắc thời điểm xe an toàn bắt đầu có mặt trên đường đua sớm hay muộn thêm một chút để công bằng cho các tay đua? Nếu giám sát làm vậy, các tay đua có thể cân nhắc có vào pit hay không. Cá nhân tôi cho rằng quyết định đó không đúng, và nó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua".

Giám sát đường đua Charlie Whiting thì khẳng định quyết định triển khai xe an toàn tại Thượng Hải được đưa ra sau khi có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Ông lý giải: "An toàn là lý do để đưa ra quyết định và chúng tôi không xem xét đến việc ai được lợi hay thiệt hại vì quyết định này. Chúng tôi phải đợi đoàn đua có được khoảng cách đủ an toàn, thì mới cho xe an toàn xuất hiện. Các xe phải chạy sau xe an toàn thì các nhân viên đường đua mới được phép có mặt tại khu vực va chạm để dọn dẹp các mảnh vỡ bị văng ra trong một khu vực rộng như vậy".

"Dù vậy, tốc độ được khống chế do xe an toàn thật ra vẫn chưa phải lý tưởng để các nhân viên đường đua có đủ thời gian để dọn dẹp một lần. Các bạn thấy đấy, các nhân viên đường đua đã phải dọn dẹp rồi lại dạt ra lề để đoàn xe chạy qua, rồi họ lại quay lại dọn dẹp rồi lại ra lề một lần nữa thì mới dọn dẹp xong hậu quả của vụ va chạm", ông này nói thêm.

* Diễn biến chính Grand Prix Trung Quốc.

Ricciardo về nhất GP Trung Quốc

"Tôi đã làm việc với các chặng đua có xe an toàn ảo từ 2015, xe an toàn từ 20 năm gần đây. Vì thế, tôi hiểu mọi quyết định đều có tính hai mặt, người này được hưởng lợi thì người khác bị thiệt thòi. Công việc của chúng tôi trong những trường hợp khẩn cấp như vậy không phải là ngồi tính toán làm sao để công bằng với tất cả", Whiting nhấn mạnh.

Do bị bất lợi về lốp, sau khi xe an toàn rút đi, Vettel lần lượt bị hai tay đua của Red Bull vượt qua. Pha vượt ẩu của Verstappen khi tấn công Vettel còn khiến tay đua người Đức bị hỏng sàn xe và hư lốp dẫn đến việc chiếc SF71H còn bị cả Nico Hulkenberg (Renault) và Fernando Alonso (McLaren) vượt qua. Vettel thậm chí suýt bị tụt xuống thứ chín, sau cả Carlos Sainz (Renault) ở những giây cuối cùng. Sau chặng đua, Vettel cho biết Verstappen đã đến xin lỗi anh vì gây ra vụ va chạm.

Minh Phương