VĐV điền kinh mất cơ hội tranh huy chương vì tuột giày

Diro cố gắng thi đấu với chỉ một chiếc giày. Ảnh: Reuters

Sự cố xảy ra trên đường chạy vượt rào 3.000 m dành cho các VĐV nữ, tối 13/8. Khi đang thi đấu, Diro va vào VĐV chạy bên cạnh, ngã xuống và tuột giày. Sau khi cố đi giày trở lại thật nhanh mà không được, VĐV người Ethiopia này quyết định bỏ giày, đồng thời tháo luôn tất để chạy tiếp.

Sự cố đã lấy đi rất nhiều thời gian tranh tài của Diro. Kết thúc loạt chạy, VĐV này chỉ xếp thứ bảy trong nhóm 17 người (vòng loại chia làm nhiều nhóm). Kết quả này đồng nghĩa với việc Diro không được lọt vào bán kết và mất luôn cơ hội tranh huy chương.

Sau khi về đích, do thất vọng về sự cố và kết quả, Diro ôm mặt khóc trước sự đồng cảm của hàng vạn khán giả. Sau đó nhiều đối thủ chạy cùng đến an ủi VĐV không may.

Trước Olympic năm nay, Diro được đánh giá là một trong những ứng cử viên giành huy chương. Tại giải bốn năm trước, VĐV này xếp thứ sáu ở loạt chạy chung kết.

Lan Phương