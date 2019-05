VĐV chạy thẳng từ vạch đích vào nhà vệ sinh

Wu Xiangdong chiến thắng cuộc thi bán marathon ở Thượng Hải dù bị... tiêu chảy.

Xiangdong vượt qua đối thủ người châu Phi. Ảnh: Sina.

VĐV chủ nhà chịu đựng cơn đau bụng và chứng tiêu chảy khi cách đích 6 km. Tuy nhiên, Xiangdong đã nỗ lực hoàn tất và về nhất với thành tích 1 giờ 6 phút 16 giây.

"Tôi thậm chí không thể chịu nổi mùi bốc ra", Xiangdong nói về kỷ niệm khó quên với tờ TodayOnline. "Tôi tiếp tục chạy và không dừng lại bởi tôi muốn đánh bại đối thủ người châu Phi. Tôi thấy nhẹ nhõm khi vượt qua vạch đích. Dường như việc bài tiết trong cuộc đua giúp tôi có thêm sức mạnh. Chắc chắn tôi sẽ chạy nhanh hơn nếu không gặp phải vấn đề này. Tôi thực sự thấy thanh thản khi cuối cùng cũng có thể đi vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn nhớ về cuộc đua này chút nào".

Xiangdong không tự hào với cuộc thi này nhưng nhiều người vẫn ủng hộ anh. Trên mạng internet Trung Quốc, các CĐV cho rằng anh dũng cảm khi tiếp tục thi đấu trong tình cảnh ngặt nghèo. Bên cạnh đó, một số người cho biết dù khâm phục nhưng không thể nhịn cười với tình huống này.

Xiangdong cho rằng anh mắc bệnh tiêu chảy có thể do mặc đồ ướt hoặc do chỉ ăn một miếng bánh mì với nước khoáng trước cuộc thi. VĐV này không cho rằng bị mắc bệnh do thức ăn.

Paula Radcliffe bị đau bụng trên đường đua London Marathon 2005. Ảnh: Sun.

Việc gặp vấn đề bài tiết và tiêu hóa khi đang thi đấu không còn là chuyện mới lạ. Tại London Marathon 2005, nữ VĐV Paula Radcliffe phải tạm dừng để vào nhà vệ sinh khi đau bụng dữ dội bởi bữa ăn trước cuộc đua.

Chân sút nổi tiếng của tuyển Anh Gary Lineker cũng gặp tình huống xấu hổ tương tự trong trận đấu với CH Ireland ở World Cup 1990.

Bảo Lam