VĐV boxing Nguyễn Thị Yến - mạnh mẽ trên sàn đấu, nữ tính ở đời thường

Tiếp nối câu chuyện truyền cảm hứng về việc kiến tạo bản thân (Here to Create), chiến dịch "See Creativity" của adidas năm 2018 mang thông điệp "See my creativity, not my gender" mong muốn định nghĩa lại những tiêu chuẩn trong cuộc sống: hãy đánh giá mỗi vận động viên qua sự sáng tạo và thành quả chứ không phải màu da, giới tính hay xuất xứ của họ...

Tại Việt Nam, Mai Ngô, Chi Pu, Nguyễn Thị Yến… sẽ có những hoạt động thiết thực để hòa cùng lời kêu gọi "See Creativity" với các cô gái của adidas trên toàn cầu.