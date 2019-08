Varuth Nguyễn vô địch giải đối kháng chuyên nghiệp VPG Tour

Thể thức đối kháng cá nhân Trong thể thức đối kháng (còn gọi là đấu hố) cá nhân, các golfer so tài qua từng hố. Người có số gậy thấp nhất sẽ thắng hố và được điểm lợi thế 1up. Trong trường hợp hoà, điểm số được cân bằng (all square - AS). Cuộc đấu sẽ kết thúc khi người có số điểm lợi thế (số up) lớn hơn số hố còn lại của vòng đấu. Kết quả sẽ được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau. Ví dụ: tỷ số 3&2 của trận Hữu Quyết - Varuth Nguyễn. Còn kết quả chung cuộc trận Hữu Giang - Bảo Long được biểu thị 1up vì kết thúc ở hố cuối cùng của vòng đấu.