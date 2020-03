US Open nguy cơ vỡ kế hoạch

MỹViệc đóng cửa Winged Foot Golf Club vì Covid-19 hôm 24/3 khiến major thứ ba trong năm - US Open - đứng trước nguy cơ bị hoãn hoặc huỷ.

Trước đó, Thị trưởng New York Andrew Cuomo chỉ thị ngừng hoạt động vô thời hạn đối với các địa điểm kinh doanh không thiết yếu trong đó có sân Winged Foot. Theo Golfweek, New York hiện vẫn là tâm dịch nCoV với điểm bùng phát ở New Rochelle, cách sân Winged Foot gần 5 km. Sân golf 36 hố này được Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) chọn làm địa điểm tổ chức major US Open với các vòng đấu chính dự kiến từ 18-21/6.

"Chúng tôi đang xem xét nhiều yếu tố trong đó có các hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ và chính quyền địa phương, bên cạnh việc lên kế hoạch dự phòng cho US Open. Khoảng giữa tháng Tư, chúng tôi sẽ có quyết định cuối cùng", Giám đốc Thương hiệu Craig Annis của USGA nói về việc đóng cửa Winged Foot.

Biển báo "Đóng cửa" đặt ở sân Winged Foot từ cuối tháng Hai để phục vụ việc thi công chuẩn bị cho US Open. Ảnh: The Journal News.

Tuy nhiên, USGA vẫn hy vọng US Open có thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu. "Chúng tôi không muốn đặt mọi người vào rủi ro. Dù đã dừng thi công cơ sở hạ tầng ở Winged Foot, chúng tôi vẫn giữ ngày tổ chức giải vào tháng Sáu. USGA đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình để có thể ra quyết định đúng đắn vì lợi ích chung của cộng đồng", thông báo của USGA có đoạn.

Từ đầu tháng Ba, các nhân viên của USGA đã đến Winged Foot để triển khai các hạng mục tổ chức giải. Tuy nhiên, việc này đã dừng lại khoảng một tuần qua.

US Open thuộc bộ tứ major truyền thống của golf thế giới, bên cạnh Masters, PGA Championship và The Open Championship. Theo lịch trình mùa 2020, Masters diễn ra vào tháng Tư, PGA Championship vào tháng Năm, US Open trong tháng Sáu, và The Open Championship vào tháng Bảy.

Tuy nhiên, Augusta National và Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ đã lần lượt hoãn hai major đầu trong năm vì Covid-19. Royal & Ancient hiện chưa thay đổi ngày tổ chức major còn lại trên sân Royal St George dù nCoV đang lan rộng ở Anh.

Quốc Huy tổng hợp