Tuyển miền Nam vượt lên tại Cúp Độc lập 2019

Thể thức fourball Mỗi đội gồm hai thành viên đấu với nhau qua 18 hố, mỗi người đánh bóng riêng. Điểm số tốt nhất của thành viên tại mỗi hố sẽ là điểm của đội. Đội có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trong trường hợp hoà, điểm số cân bằng (all square - AS). Trận đấu kết thúc khi bên có số điểm lợi thế (số up) lớn hơn số hố còn lại. Kết quả được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau. Ví dụ: trận Hữu Giang-Song Hài thắng Minh Đức -Anh Nguyện với điểm 8&6. Thể thức foursome Hai đội đấu nhau qua 18 hố. Mỗi đội gồm hai thành viên dùng chung một bóng, thay phiên nhau thực hiện cú đánh đến khi bóng vào hố. Nếu một thành viên phát bóng ở hố số lẻ, người còn lại phát bóng ở hố số chẵn. Đội có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trong trường hợp hoà, điểm số cân bằng (all square - AS). Trận đấu kết thúc khi bên có số điểm lợi thế (số up) lớn hơn số hố còn lại. Kết quả được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau.