Từ Hiểu Đông lớn tiếng chê truyền nhân của Diệp Vấn

Trung QuốcVõ sĩ MMA Từ Hiểu Đông cho rằng thất bại của Đinh Hạo trong vòng 74 giây là đáng xấu hổ.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy. Đinh Hạo bị thua knock-out nhưng vẫn được tung hô sau trận", Từ Hiểu Đông viết trên Twitter. "Sư phụ hắn ta - Dư Xương Hoa - khi thua thì đổ lỗi trượt chân. Vậy Đinh Hạo là giống gì? Rõ ràng cần phải cho những loại người này một bài học. Đây là bộ mặt đáng xấu hổ của những kẻ võ truyền thống lừa bịp. Xin các bằng hữu hãy nhớ tới tên cặn bã này".

Đinh Hạo vs

Người bị Từ chỉ trích - Đinh Hạo - vừa thua knock-out trong vòng 74 giây trước võ sĩ MMA A Hổ, tại sự kiện Fighting World hôm 19/10. So với đối thủ, Đinh cao hơn - 1m80 so với 1m75, nặng hơn - 78kg so với 66kg, và nhỉnh hơn về tuổi đời - 27 so với 24.

Trận đấu giữa Đinh Hạo và A Hổ là trận thứ hai, theo thể thức xa luân chiến của võ sĩ MMA. Trước đó, A Hổ chỉ mất hơn một phút để hạ đối thủ tự nhận là "Cuồng ma Thái Cực". Tuy nhiên, Đinh không tận dụng được lợi thế và bị đối phương dồn ép. Sau một loạt đòn tấn công, bằng cả đấm và lên gối, võ sĩ MMA hạ cao thủ Vịnh Xuân bằng cú đá trúng mặt.

Trận thua của Đinh Hạo gây xôn xao trong giới võ thuật Trung Quốc. Dù vậy, Từ Hiểu Đông không ngạc nhiên. Anh cho biết: "Thất bại ấy đến như lẽ bình thường. Ngay từ đầu, tôi đã nói Đinh Hạo không có nổi 10% chiến thắng, dù đối thủ mỏi mệt". Võ sĩ MMA gốc Bắc Kinh còn chê bai cả sư phụ Dư Xương Hoa của Đinh Hạo. "Tôi không hiểu anh ta lên đó làm gì. Mọi người nói là bấm huyệt, còn tôi chỉ thấy Dư làm cản trở công việc của các bác sĩ", Hiểu Đông nhấn mạnh.

Dư Xương Hoa, sư phụ của Đinh Hạo, tự nhận là đệ tử của Hoàng Thuần Lương, đệ tử của Diệp Vấn. Do đó, Đinh được xem là truyền nhân đời thứ tư của võ sư họ Diệp. Tuy nhiên, Tổng hội Vịnh Xuân Trung Quốc từng cho biết, họ không biết Đinh Hạo là ai.

Đinh Hạo (áo đen) bị knock-out bởi cú đá này. Ảnh: QQ.

Sau khi thắng Lã Cương hồi tháng 5/2019, Từ Hiểu Đông không còn hứng thú đọ sức với các cao thủ võ truyền thống. Anh hiện tích cực chuẩn bị cho hai trận đấu sẽ diễn ra trong tháng 11: gặp võ sĩ kickboxing Yuichiro Nagashima tại Thái Lan, và cao thủ Thái Cực Vương Chấn Lĩnh. Ngoài ra, anh còn một kèo đấu nữa với Trần Dũng, cao thủ của Trần thứ Thái Cực quyền, nhưng là trong phòng kín.

Trận đấu được chờ đợi nhất của Từ, gặp Hàn Phi Long, nhiều khả năng sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2020, sau khi võ sĩ MMA hết lệnh cấm từ chính quyền Bắc Kinh.

Từ Hiểu Đông khoe hợp đồng ký giao đấu với Hàn Phi Long (bôi đỏ).

Thắng Nguyễn (tổng hợp)