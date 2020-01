Tiền vệ Emre Can đã đến Dortmund để thực hiện thủ tục kiểm tra y tế. Cựu cầu thủ Liverpool sẽ gia nhập CLB Đức theo dạng cho mượn, với điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Can gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do hồi năm 2018 nhưng lúc này, tiền vệ 26 tuổi không thể cạnh tranh vị trí tại CLB do sự xuất hiện của Aaron Ramsey và Adrien Rabiot.