Trần Lê Duy Nhất lên nhì bảng sau vòng hai Vietnam Masters

Chỉ một golfer đạt điểm âm tại vòng đầu Vietnam Masters

Vòng hai giải golf thuộc hệ thống VPGA Tour chứng kiến nhiều màn trình diễn khởi sắc, khi đa phần golfer đã quen với sân đấu FLC Quy Nhơn Golf Links.

Trần Lê Duy Nhất là người chơi hay nhất vòng. Golfer 29 tuổi, dù bogey ngay hố đầu, vẫn đạt điểm -4 nhờ eagle ở hố số 3 và bốn lần birdie ở các hố khác. Bogey ở hố cuối khiến Duy Nhất lỡ hẹn với đỉnh bảng, nhưng điểm tổng -2 vẫn đủ giúp golfer số một Việt Nam nuôi hy vọng vô địch. Anh xếp T2 cùng Annop Tangkamolprasert, golfer Thái Lan có ba birdie và không dính bogey tại vòng hai.

Trần Lê Duy Nhất bứt phá tại vòng hai Vietnam Masters. Ảnh: VPGA Tour.

Đỉnh bảng sau nửa chặng đường đầu tiên Vietnam Masters thuộc về ĐKVĐ Andy Chu Minh Đức. Golfer Việt kiều người Australia có bốn birdie và chỉ một lần bogey, đạt 69 gậy (par72) và dẫn đầu với tổng -3.

Các golfer Hàn Quốc thì có một vòng đấu đầy biến động. Đỉnh bảng vòng một Park Ji Woon đánh 75 gậy, rớt xuống thứ năm với điểm tổng +2. Kim Jin Cheol đạt 71 gậy, vươn lên T6 cùng Doãn Văn Định với điểm +4. Người bám sát top ba nhất là Kim Gwang Tae với điểm -1.

Vòng đấu chứng kiến cú Hole in one đầu tiên trong lịch sử Vietnam Masters. Chủ nhân của cú đánh ấn tượng ở hố số 4 par3 là Ngô Song Toàn. Đây là lần thứ hai golfer này thực hiện được Hole in one trong sự nghiệp

Ngô Song Toàn (áo vàng) đánh cú Hole in one đầu tiên trong lịch sử giải. Ảnh: VGM.

Golfer nữ duy nhất dự giải là Đoàn Xuân Khuê Minh sớm dừng cuộc chơi sau hai vòng, do điểm +33 của tài năng 15 tuổi không vượt qua nhát cắt (+31).

Việt Nam Masters là giải golf chuyên nghiệp quy mô nhất Việt Nam. Giải thuộc VPGA Tour - hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam thành lập năm 2017.

40 golfer hay nhất giải sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng ba diễn ra hôm nay 21/12. Những diễn biến của Vietnam Masters được trực tiếp trên kênh Thể thao Tin tức HD của VTVCab.

Nhân Đạt