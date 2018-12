Trận golf đắt giá giữa Woods với Mickelson ra đời như thế nào

Woods và Mickelson cùng đặt cược trước trận golf 9 triệu đôla

Trận đấu giữa Tiger Woods và Phil Mickelson được báo chí Mỹ miêu tả như một sự kiện giải trí hàng đầu của Hollywood. Trên thực tế, trận đấu đúng là được lấy ý tưởng từ những nhân vật ở Hollywood. Đó là nhà sản xuất phim Bryan Zufiff, một cổ động viên cuồng nhiệt của golf, và Jack Whigham, người đứng đầu giới nghệ sĩ California.

"Chúng tôi bắt đầu nghĩ về chuyện tại sao không có một trận golf theo cách mà những khán giả bình thường như chúng ta vẫn đang chơi. Đó là trận đấu theo kiểu của những người bạn với nhau, cùng nhau cá cược, nói chuyện về mọi thứ, thậm chí đùa cợt và chửi bậy", Whigham chia sẻ về ý tưởng tổ chức trận đấu trên Golf Digest.

Woods và Mickelson chụp ảnh bên số tiền thưởng chín triệu đôla. Ảnh: Bleacher Report.

Hai nhân vật có tiếng ở Hollywood sau đó gặp Mickelson hồi tháng Ba, khi golfer kỳ cựu đăng quang ở Mexico Championship. Họ cùng lên ý tưởng về trận đấu, rồi sao đó thảo luận với Tiger Woods.

Cặp sao sở hữu tổng cộng 19 danh hiệu major tiếp tục trao đổi về trận đấu đặc biệt khi tham dự The Masters và The Players. Kế hoạch đầu tiên được lên vào tháng Năm và dự định diễn ra vào tháng Bảy. Nhưng sau đó, một vài lý do liên quan tới vấn đề tài trợ và bản quyền truyền hình đã buộc trận đấu phải hoãn lại.

Cuối cùng, sau khi chốt xong mọi điều khoản, trận đấu đắt giá được ấn định vào 23/11. Mickelson và Woods thống nhất người thắng sẽ lấy toàn bộ chín triệu đôla tiền thưởng. Hai nhà tài trợ chính là Capital One và Audi góp phần lớn trong số tiền này. Ban tổ chức sẽ đặt chín triệu đôla bằng tiền mặt trên sân để tăng cảm hứng cho hai golfer.

Hai golfer kỳ cựu sở hữu 19 major và 123 danh hiệu PGA Tour hứa hẹn tạo nên màn tranh tài hấp dẫn. Ảnh: Golfweek.

"Bạn chưa từng chứng kiến điều gì tương tự", Mickelson hào hứng nói. "Chúng tôi sẽ đi tiên phong trong việc đưa golf ra khỏi sự nhàm chán vốn đã in sâu vào đầu nhiều người. Đây sẽ là một cuộc đọ sức đẳng cấp, cả về chuyên môn lẫn tính giải trí".

Shadow Creek, sân golf nằm ở phía bắc Las Vegas là nơi tổ chức trận đấu. Đây là địa điểm chơi golf đắt thứ hai nước Mỹ, với vé vào chơi một vòng là 500 đôla. Người chơi phải vào sân bằng xe Limousine và phải ở trong khách sạn hạng sang MGM.

Turner International là hãng độc quyền truyền hình trận đấu trên toàn cầu. Bleacher Report thì thực hiện livestream trên lãnh thổ Mỹ và Canada. Không khán giả phổ thông nào được vào sân xem trận đấu. Trên sân sẽ chỉ có golfer, caddie, nhân viên phục vụ, nhà tài trợ, các kênh truyền hình, phóng viên và các khách VIP.

Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 4 giờ sáng 24/11, giờ Hà Nội.

Nhân Đạt