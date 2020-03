Tổng thống Mỹ vinh danh hai golfer Thụy Điển và Nam Phi

Tổng thống Donald Trump sẽ trao tặng Annika Sorenstam, Gary Player Huy chương Tự do - giải thưởng dân sự cấp cao nhất của nước Mỹ.

Theo thông báo mới đây của Nhà Trắng, đích thân ông Trump sẽ trao huy chương cho Sorenstam và Player vào ngày 23/3 tới. Năm ngoái, Tiger Woods là người nhận vinh dự này, sau khi đoạt danh hiệu major thứ 15 trong sự nghiệp tại The Masters.

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ từng chơi golf với Sorenstam và Player tại sân riêng ở phía Bắc Virginia hồi mùa Thu 2019.

Sorenstam vẫy chào khán giả sau cú phát bóng ở hố đầu vòng một giải golf Father Son Challenge tại Florida hôm 7/12/2019. Ảnh: AP.

Sorenstam 49 tuổi, người Thuỵ Điển sở hữu 10 major trong 72 cúp LPGA Tour, đứng hàng thứ ba trong danh sách các golfer nhiều danh hiệu vô địch nhất lịch sử đấu trường này. Khi chưa giải nghệ, bà có tám lần đoạt giải "golfer xuất sắc" và là phụ nữ duy nhất đánh được 59 gậy qua 18 hố ở LPGA Tour.

Player là golfer người Nam Phi, đã 84 tuổi. Ông có cả thảy 165 chiến thắng trên toàn thế giới, trong đó có 24 lần đăng quang ở PGA Tour. Sở hữu tổng cộng chín major, Player là một trong năm golfer nam đạt mốc grand slam trong golf khi thắng trọn bộ tứ major truyền thống gồm The Masters, PGA Championship, U.S Open và PGA Championship. Bốn người còn lại làm được điều tương tự là Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus và Tiger Woods.

Gary Palyer lên xe di chuyển sau cú phát bóng ở hố đầu vòng một giải golf Father Son Challenge ở Flordia hôm 7/12/2019. Ảnh: AP.

Sorenstam và Player đều có tên trong Ngôi đền Danh vọng golf Thế giới. Trước Woods, Sorenstam và Player, các golfer từng nhận Huy chương Tự do gồm Arnold Palmer, Jack Nicklaus và Charlie Sifford.

Huy chương Tự do vinh danh các cá nhân kiệt xuất đóng góp quan trọng đối với lợi ích hoặc an ninh quốc gia của Mỹ, cho hoà bình thế giới, hoặc những nỗ lực to lớn vì xã hội thông qua hoạt động văn hoá, thể thao. Cùng cấp với giải thưởng này là "Huy chương Vàng" của Quốc hội Mỹ.

Quốc Huy tổng hợp