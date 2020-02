Tokyo Marathon huỷ đăng ký của 38.000 VĐV không chuyên

Những người quan tâm đến chạy bộ có thể tìm hiểu và đăng ký ba giải chạy do Báo VnExpress tại Hà Nội, Huế và Quy Nhơn. Giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên, VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ diễn ra đêm 22 đến rạng sáng 23/8 tại Hà Nội do VnExpress, UBND thành phố Hà Nội và TPBank phối hợp tổ chức. VnExpress Marathon Huế đem đến cơ hội trải nghiệm những cung đường đẹp xứ Huế, do VnExpress đồng hành cùng đối tác chiến lược Jetstar Pacific. Giải chạy thường niên VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 (VM Quy Nhơn 2020) sẽ diễn ra ngày 7/6 tại Quy Nhơn, Bình Định, giữ nguyên bốn cự ly gồm 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và full marathon (42 km). VM Quy Nhơn là giải chạy do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức. Đây là một trong bốn giải chạy lớn tại Việt Nam được IAAF-AIMS (Liên đoàn Điền kinh Thế giới - Hiệp hội Marathon Thế giới) công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ban tổ chức sẽ trích 10% số tiền bán vé cho Quỹ Hy vọng của Báo VnExrpress nhằm xây dựng trường cho học sinh nghèo.