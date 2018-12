Tin Thể thao tối 5/9: Sao Atletico kêu gọi công bằng cho Messi

Griezmann là một trong những ngôi sao đứng ngoài cuộc đua tranh giải The Best, Cầu thủ hay nhất năm do FIFA tổ chức bầu chọn. Ba cầu thủ lọt vào danh sách cạnh tranh cuối cùng gồm Ronaldo, Modric và Salah. Griezmann bình luận: ''Thật kỳ lạ và ngạc nhiên. Đây có phải là giải thưởng do FIFA tổ chức hay không? Tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup mà không có cầu thủ nào lọt vào Top 3 giải The Best''.

Mất cơ hội đua tranh giải cá nhân của FIFA, Griezmann chỉ còn mục tiêu Quả Bóng Vàng do tạp chí France Football tổ chức. Tiền đạo của Atletico hy vọng: ''Tôi xứng đáng vào Top 3 Quả Bóng Vàng. Hai năm trước, tôi thua hai trận chung kết (năm 2016 Griezmann về thứ ba trong cuộc đua Quả Bóng Vàng), còn năm nay tôi thắng ba trận, nên việc lọt vào Top 3 là điều bình thường''.