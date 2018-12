Tin Thể thao tối 30/10: Leicester lập sổ tang cố Chủ tịch Vichai

Theo tờ AS, một trong những lý do khiến Antonio Conte chưa đến Real là do chưa có được sự ủng hộ của dàn cầu thủ trụ cột tại sân Bernabeu, nhất là thủ quân Sergio Ramos. Conte vốn có tiếng là một HLV cứng rắn, trong khi Real từng thành công lớn với những HLV yêu thích sự mềm mỏng như Del Bosque, Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane.