Tin Thể thao tối 23/5: Ronaldo khoe ảnh vợ con trước chung kết Champions League

Ngân hàng quốc gia Nga sẽ phát hành 20 triệu tờ 100 ruble phiên bản kỷ niệm World Cup 2018. Lần đầu tiên trên một tờ tiền nước này không in hình chính khách hay lãnh đạo nhà nước. Tờ 100 ruble này một mặt in hình quả địa cầu, mặt kia in hình một cậu bé tay ôm quả bóng đang xem thủ môn huyền thoại Lev Yashin bay người.