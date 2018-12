Tin thể thao tối 21/3: Fox Sports kỳ vọng lứa U23 sẽ giúp Việt Nam hạ Jordan

Trước thềm màn tái đấu tranh đai hạng trung của WBA, WBC, IBF, IBO, Gennady Golovkin khẳng định anh biết rõ Canelo đã dùng doping khi cả hai lần đầu thượng đài cùng nhau. GGG sẽ tái đấu võ sĩ người Mexico ngày 5/5 tới, tại T-Mobile Arena. Nhưng trận đấu đang có nguy cơ bị hoãn do Canelo hai lần dương tính với doping, từ thực phẩm nhiễm phóng xạ.



"Họ lại nói rằng chất cấm đến từ thịt à? Tôi khẳng định không phải do thức ăn Mexico, mà là do chính Canelo và đội huấn luyện anh ta. Canelo là kẻ gian lận. Họ dùng doping và mọi người cứ cố gắng lờ đi thực tế đó", GGG nói. Ở lần đầu so tài ngày 16/9, hai tay đấm đã bất phân thắng bại.