Tiger Woods không hài lòng với sân đấu tại US Open

"Siêu Hổ" đánh giá thấp công tác chuẩn bị của ban tổ chức giải major tuần này.

Tiger Woods lần đầu trở lại top 5 sau năm năm

"Cỏ ở green mọc lệch lạc và không được chăm nom cẩn thận", chủ nhân 15 majorchia sẻ trước thềm giải đấu. "Nếu mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chúng tôi có thể sẽ có những vòng đấu rất khác".

Năm nay, US Open được tổ chức tại Pebble Beach. Sân đấu ở California chứng kiến kỷ niệm đẹp của Tiger Woods năm 2000, khi "Siêu Hổ" là người duy nhất đánh dưới par và vô địch với cách biệt 15 gậy so với người về nhì. Trong những năm gần đây, ban tổ chức US Open thường xuyên bị chỉ trích vì công tác chuẩn bị không chu đáo.

"Tôi muốn thấy sân đấu được cải thiện khi US Open cận kề giờ khởi tranh", Woods nói thêm. "Mong là green sẽ khác khi chúng tôi tee-off".

Woods tập gạt ở hố bốn tại Pebble Beach hôm thứ Ba. Ảnh: USA Today.

Woods đánh cùng nhóm với Justin Rose và Jordan Spieth ở hai vòng đầu. Bộ ba này sẽ có cú phát bóng đầu tiên tại US Open vào 4h ngày mai 14/6, theo giờ Hà Nội.

"Tất cả đều đang cố gắng đạt đỉnh phong độ tại major", golfer 43 tuổi nói sau khi bỏ vòng tập hôm thứ Ba. "Không dễ để làm được điều đó. Brooks Koepka là người làm điều này tốt nhất trong vài năm trở lại đây".

Woods từng không có thể trạng và tâm lý tốt tại major PGA Championship ở Bethpage tháng trước, và bị loại khỏi giải sau hai vòng đầu. Ở Pebble Beach tuần này, "Siêu Hổ" không đánh quá nhiều vòng tập mà tập trung vào những kỹ năng như phát bóng hay gạt bóng.

"Tôi từng chuẩn bị như vậy tại Augusta – nơi tôi đăng quang năm nay", Woods giải thích. "Tôi chỉ đang cố gắng bảo toàn năng lượng trước giải. Những vòng đấu tập cũng bào mòn thể lực và tâm trí đáng kể".

Trở lại thành công sau hàng loạt ca mổ và những scandal đời tư, Woods giờ đây không quá kỳ vọng vào việc thắng bằng mọi giá ở major. "Siêu Hổ", dù vậy, vẫn đặt ra mục tiêu vượt qua kỷ lục 18 major của Jack Nicklaus.

"Thi đấu trở lại là điều quá tốt với tôi rồi", golfer sở hữu 81 danh hiệu PGA Tour bộc bạch. "Các con tôi giờ đã thấy bố chúng chơi golf và thắng giải, thay vì vật lộn với những cơn đau. Nếu tôi duy trì được thể trạng tốt, tôi muốn cho bản thân thêm 10 năm thi đấu nữa. Sẽ có 40 major ở phía trước để tôi phá kỷ lục của Nicklaus".

Nhân Đạt