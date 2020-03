Tiger Woods không dự The Players Championship

"Siêu Hổ” quyết định nghỉ The Players Championship - sự kiện PGA Tour diễn ra ở Florida từ 12/3 - vì bất ổn ở lưng .

"Thật khó khăn, nhưng tôi sẽ không dự The Players Championship. Tôi phải lắng nghe cơ thể và nghỉ ngơi đúng cách khi cần thiết. Lưng của tôi không sẵn sàng cho việc thi đấu vào tuần tới. Thật buồn khi lỡ hẹn với một trong những sự kiện hay nhất mùa giải", Woods viết trên Twitter hôm 7/3.

Theo người đại diện của siêu sao Mỹ là Mark Steinberg, lưng của thân chủ không đáng ngại về lâu dài, nhưng Woods chưa sẵn sàng để thi đấu.

The Players Championship được mệnh danh là "major thứ năm", bên cạnh bộ tứ major truyền thống gồm The Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship. Woods từng vô địch The Players Championship vào năm 2001 và 2013. Giải năm nay khởi tranh vào ngày 12/3, có tổng quỹ thưởng 15 triệu USD, với Rory McIlroy là đương kim vô địch.

Vì vấn đề dai dẳng ở lưng, Tiger Woods sẽ lựa chọn các giải phù hợp để thi đấu, căn cứ trên sức khoẻ của bản thân. Ảnh: Reuters.

Từ The Players Championship đến The Masters khai cuộc ngày 9/4, PGA Tour hàng tuần lần lượt có Valspar Championship, WGC-Dell Technologies Match Play, một sự kiện quy mô nhỏ ở Dominica, và Valero Texas Open. Theo thông lệ riêng, Woods không đánh giải trong tuần trước major. Hơn nữa, ở tuổi 44, cơ thể không cho phép anh thi đấu nhiều.

Woods thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1996, sở hữu 15 major trong kỉ lục 82 cúp và nhiều kỉ lục chuyên môn trong lịch sử PGA Tour. Nhưng trong sự nghiệp 24 năm, ở tuổi 44, anh cũng được phẫu thuật tới tám lần, trong đó có bốn ca ở lưng và số còn lại ở gối, với lần gần nhất là tháng 8/2019.

Bình phục sau phẫu thuật cột sống tháng 4/2017, Woods đánh giải với lịch trình nặng vào năm 2018, rồi sau đó có chọn lọc để tránh rủi ro. Mùa trước, anh chỉ dự 12 giải, trong đó vô địch The Masters.

Sang mùa này, Woods xuất trận ba lần, và thắng Zozo Championship để đạt kỷ lục cúp ở PGA Tour. Mọi thứ có vẻ ổn cho đến Genesis Invitational do Woods chủ trì. Sau vòng áp chót, anh nói: "Tôi bị căng cứng ở lưng, nhất là vào ngày lạnh. Đi đứng cũng không bình thường". Woods sau đó cán đích ở đáy bảng khi giải hạ màn. Anh quyết định không dự WGC-Mexico Championship, Honda Classic tuần trước, Arnold Palmer Invitational tuần này và tuần tới là The Players.

"Khi trở lại thi đấu, tôi đứng trước các bài toán về số lượng, thời điểm dự giải. Rồi tôi phải lắng nghe cơ thể hay cố nén đau để ra sân. Có một số thứ, tôi có thể ép mình nhưng một số khác thì không. Năm trước tôi đánh 12 giải, và có lẽ năm nay cũng vậy. Tôi sẽ không vượt mức này vì lo thiệt hại thể lực và muốn ngồi ngoài cuộc lâu hơn", Woods nói ở sân Riviera hồi ba tuần trước.

