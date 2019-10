Tiger Woods chủ trì Hero World Challenge 2019

BahamasSự kiện PGA Tour Hero World Challenge đầu tháng 12 sẽ là cơ hội cuối để Tiger Woods ra soát đội hình tuyển Mỹ dự Presidents Cup tháng 12.

Thuộc PGA Tour, nhưng Hero World Challenge giới hạn danh sách thi đấu ở mức 18 người, trong đó 16 suất chính thức và hai suất đặc cách. Theo danh sách mới được công bố, có đến 14 golfer Mỹ góp mặt ở sân Albany, Bahamas, hai người còn lại là Justin Rose (Anh) và đương kim vô địch Jon Rahm (Tây Ban Nha). Đa số đều có nhiều lần đoạt cúp ở PGA Tour, và phân nửa số đó từng vô địch giải major.

Giữ vai trò chủ trì nhưng "Siêu Hổ" vẫn sẽ tranh tài cùng các đồng nghiệp. Do làm đội trưởng tuyển Mỹ ở Presidents Cup vào tháng 12 tới, Hero World Challenge là cơ hội cuối để Woods rà soát đội hình. Đây cũng là lý do những golfer đã có suất tuyển Mỹ đều đến Bahamas dự giải. Số này gồm: Dustin Johnson, Justin Thomas, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Webb Simpson, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay.

Hero World Challenge cũng là sự kiện khởi động trước khi Tiger Woods chính thức dẫn dắt tuyển Mỹ xuất trận ở Presidents Cup. Ảnh: USA Today.

Tuyển thủ Mỹ duy nhất vắng mặt là số 1 thế giới Brooks Koepka. Đương kim vô địch US Open Gary Woodland cũng hiện diện. Woodland đang tràn trề hy vọng nắm một trong bốn suất do đội trưởng chọn. Ở góc nhìn này, có thể hai suất đặc cách dự Presidents Cup cũng sẽ dành cho người nằm trong đội tuyển, do Woods chọn.

Những người khác có thể nằm trong tầm ngắm của Woods nhưng chưa đánh Hero World Challenge gồm Phil Mickelson, Jordan Spieth, Kevin Na, các ngôi sao đang lên như Matthew Wolff và Collin Morikawa. Theo kế hoạch, Woods sẽ chốt đội hình vào ngày 4/11.

Nguồn thu từ Hero World Challenge 2019 sẽ được dùng cho hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai tại Bahamas. Giải khởi tranh từ ngày 4/12 và kết thúc vào ngày 7/12. Thời điểm hạ màn vào thứ Bảy sẽ giúp các tuyển thủ Mỹ có thể có thêm thời gian chuẩn bị trước chặng bay dài đến Melbourne, Úc để đấu với tuyển Quốc tế do Ernie Els dẫn dắt.

Quốc Huy (theo Golf Digest)