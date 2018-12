Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết và đón đội tuyển về nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan và địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ chức hướng dẫn các hoạt động cổ vũ, ủng hộ của nhân dân trước, trong và sau trận chung kết, kể cả buổi đón, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thực sự an toàn, lành mạnh. Thủ tướng cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục...