Thủ môn Đà Nẵng bị cấm bốn trận vì đá đối phương

Trong trận đấu giữa TP HCM và Đà Nẵng hôm 14/7, Văn Hưng không chặn được quả phạt đền của Matias ở phút 78. Khi tiền đạo CLB TP HCM chạy vào khung thành để lấy bóng, thủ môn chủ nhà đã vung chân đá, khiến Matias té ngã.

Ngay lập tức, Văn Hưng lĩnh thẻ đỏ. Nhưng sau khi nhận báo cáo từ trọng tài và xem lại băng ghi hình, ban kỷ luật vẫn xác định đây là hành vi xâm phạm thân thể, nên ra thêm án phạt nguội. Bên cạnh bốn trận treo giò, thủ môn CLB Đà Nẵng còn phải nộp phạt 20 triệu đồng.

Thủ môn Lê Văn Hưng phải ngồi chơi xơi nước bốn trận vì hành vi phi thể thao. Ảnh: Đức Đồng.

Cũng vì án phạt xâm phạm thân thể, tiền đạo Patiyo của Cần Thơ bị cấm thi đấu ba trận và nộp phạt 15 triệu đồng do phạm lỗi với cầu thủ Zeba Josip của HAGL ở vòng 19 trên sân Pleiku.

Trưởng đoàn CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà, do xông vào sân phản ứng các quyết định của trọng tài, bị Ban kỷ luật đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận cùng năm triệu đồng.

HLV Đà Nẵng, Nguyễn Minh Phương cũng có hành vi tương tự nhưng chỉ bị cảnh cáo. Một số thành viên khác của đội bóng sông Hàn như Nguyễn Minh Dũng (trợ lý HLV của Đà Nẵng), cầu thủ Mạc Đức Việt Anh... cũng bị cảnh cáo do có hành vi phi thể thao với trọng tài trong cùng trận đấu với TP HCM.

CLB SHB Đà Nẵng chịu tổn thất lớn sau trận thua ngược TP HCM 2-4. Ảnh: Đức Đồng.

Bên cạnh án phạt cho các cá nhân, Ban kỷ luật cũng phạt hành chính các tập thể sau vòng 19. Ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng do đã vi phạm công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong trận đấu với Nam Định. Trận đấu đó, sân Hàng Đẫy đã để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài, ném chai nước, vật lạ xuống sân, khán giả chạy xuống sân thi đấu, và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân.

Nam Định bị phạt 40 triệu đồng do CĐV của họ có các hành vi đốt pháo sáng trong sân, ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân, chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân...

