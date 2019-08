Thomas kiếm 1.000 USD từ Koepka nhờ eagle ở vòng ba BMW Championship

Justin Thomas tiết lộ điều đầu tiên nghĩ tới sau cú đánh ngoạn mục ở hố 16 hôm qua là khoản tiền mà anh cá cược với Brooks Koepka.

"Điều đầu tiên tôi nói với caddie Jimmy là về việc Brooks phải trả tiền cho tôi", Thomas vừa cười vừa trả lời phỏng vấn NBC. "Bởi vì đó là một cú đánh tốt và mang về điểm số tuyệt vời. Cảm ơn về số tiền nhé, Brooks".

Thomas (phải) chia vui với caddie Jimmy sau khi eagle ở hố 16. Ảnh: Golfchannel.

Thomas eagle hai lần ở vòng ba và đạt điểm -11, kỷ lục của sân Medinah. Theo ký giả Doug Ferguson của AP, Thomas và Koepka đã cá cược với nhau về những cú đánh đưa bóng vào hố ở cự ly xa tại các sự kiện PGA Tour mùa này. Theo đó, mỗi lần ghi điểm từ cự ly trên 50 yard sẽ được đối phương trả 1.000 USD và một hole-in-one là 5.000 USD.

Cú đánh ở hố 16 par4 ghi eagle của Thomas có khoảng cách 180 yard. Đó là một trong những eagle ngoạn mục nhất lịch sử BMW Championship. Tại vòng một diễn ra hôm 15/8, Koepka cũng eagle ở hố 14 par5, nhưng gậy quyết định chỉ là cú gạt từ cự ly 14 feet và không lấy được tiền từ Thomas.

Điều đáng lo hơn với Koepka là anh có nguy cơ mất vị trí số một FedEx Cup do chỉ xếp T43 sau vòng ba BMW Championship. Koepka bất lợi hơn bốn gậy so với Patrick Reed, năm gậy so với Rory McIlroy và tám gậy so với Jon Rahm. Đây là những đối thủ cạnh tranh chính của anh trên bảng vị trí FedEx Cup. Nếu không thể bảo toàn đỉnh bảng FedEx Cup, Koepka sẽ mất lợi thế xuất phát với điểm -10 ở vòng mở màn Tour Championship – sự kiện quyết định chức vô địch FedEx Cup 2019. "Đây rõ ràng là một sân đấu không quá khó nhưng tôi đang đánh mất cảm giác", golfer sinh năm 1990 thừa nhận. "Tôi sẽ cố gắng trở lại ở ngày hạ màn và hy vọng các đối thủ sa sút. Dù thế nào tôi cũng bước vào Tour Championship với vị trí không tệ. Đó là cơ sở để lạc quan".

Sau khi ngày thi đấu hôm qua kết thúc, một người hâm mộ đã đăng lên Twitter những lời chỉ trích thái độ thi đấu trên sân của Koepka. Người này viết: "Nếu không quan tâm chuyện thắng hay thua thì anh thi đấu làm gì? Ở vị trí thứ 29 (bảng xếp hạng sau vòng 2), anh quá mệt mỏi nên không phấn đấu à? Những người như tôi đặt cược anh thắng giải hoặc ít nhất thực sự cố gắng. Còn anh chỉ đi lòng vòng như xác sống mà không quan tâm đến chuyện thi đấu của mình. Nói thật lòng nhé. Anh đừng đánh nữa và nên đi lái xe tải".

Chưa đến 15 phút sau khi thông điệp nói trên xuất hiện, Brooks đáp lời: "Xe tải Brink’s à?". Tại Mỹ, hãng Brink’s cung cấp xe tải bọc thép chuyên dụng để chở tiền hoặc hàng hoá quý hiếm.

Mùa này Koepka đã đoạt ba chức vô địch ở C.J. Cup at Nine Bridges, PGA Championship và WGC-FedEx St. Jude Invitational cùng 9,6 triệu USD tiền thưởng. Anh còn là á quân US Open, chia sẻ vị trí thứ hai ở The Masters và cùng vị trí thứ 4 ở British Open. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2012, Koepka bỏ túi hơn 30,2 triệu USD tiền thưởng giải.

Đạt Huy (theo PGA Tour)