Thomas chiếm đỉnh bảng vòng hai CJ Cup

Hàn QuốcGolfer số năm thế giới Justin Thomas đánh 63 gậy (par72) ở vòng hai, để dẫn đầu sự kiện PGA Tour duy nhất ở đảo Jeju với tổng điểm -13.

Vòng hai giải đấu trên sân The Club at Nine Bridges được xem như vòng golf thành công bậc nhất của Thomas trong năm nay. Nhà vô địch năm 2017 birdie bốn hố đầu, tạo đà tâm lý tốt để thẳng tiến đến vòng đấu 63 gậy không bogey. "Vòng đấu thực sự dễ dàng với tôi", Thomas chia sẻ. "Tôi hầu như không chịu áp lực nào trong suốt 18 hố. Những birdie đến rất dễ dàng".

131 gậy của Thomas qua hai vòng cũng phá sâu kỷ lục 36 hố của giải tới bốn gậy. Vòng đấu với điểm -9 đưa golfer 26 tuổi lên đỉnh bảng điểm CJ Cup với tổng -13, cách hai gậy so với nhóm bám đuổi gồm An Byeong Hun và Danny Lee. Đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp, Thomas đánh 63 gậy ở một vòng golf trên Tour.

Thomas hướng đến chức vô địch thứ hai tại CJ Cup. Ảnh: Canadian Press.

Châu Á dường như là miền đất lành với Thomas khi anh đăng quang tới ba lần tại đây chỉ trong tám lần tham dự. Hai trong số đó đến ở giải CIMB Classic và lần còn lại là ở sự kiện đầu tiên của CJ Cup cách đây hai năm. Trong ba lần giữ đỉnh bảng sau 36 hố trước đó, Thomas đều vô địch.

Emiliano Grillo và Jordan Spieth hoàn tất top 5 với cùng tổng điểm -9. Spieth có tới 10 birdie - nhiều nhất vòng, nhưng chỉ đạt điểm -7 ở vòng hai do bogey ba lần. Nhà vô địch FedEx Cup 2015 còn nguyên cơ hội vô địch CJ Cup ngay trong lần đầu dự giải, khi chỉ cách Thomas bốn gậy.

CJ Cup giới hạn số golfer tham dự là 78 và không có nhát cắt sau nửa chặng đường đầu. Điều này giúp nhiều golfer tên tuổi ở lại với giải đấu dù có màn trình diễn tệ hại ở vòng hai. Số này có Sergio Garcia (T46) và Brooks Koepka - người đánh 75 gậy ở vòng hai và rớt xuống T51.

Lão tướng Phil Mickelson sở hữu cú đánh hay nhất vòng. Cú phát bóng từ khoảng cách 353 yard (322 mét) của "The Lefty" đưa bóng chạm cờ ở hố 14 và tạo điều kiện cho điểm eagle từ cú tap-in (đẩy nhẹ bóng) sau đó. Dẫu vậy, golfer 49 tuổi không thể âm gậy ở vòng này, đạt 72 gậy bằng par và xếp T33 với điểm -2.

Trong top 15, Đông Nam Á đóng góp một đại diện là Kiradech Aphibarnrat. Golfer Thái Lan đạt điểm -6 qua hai vòng, xếp T12 với bảy gậy cách đỉnh bảng Thomas. Đồng hương của anh, Jazz Janewattananond thì rớt xuống T69 với vòng golf 74 gậy.

CJ Cup lần đầu được tổ chức năm 2017, trong tiến trình toàn cầu hóa của PGA Tour. Năm nay, giải mở màn cho chuỗi ba sự kiện liên tiếp của hệ thống này tại châu Á. Giải đấu tại đảo Jeju có tổng tiền thưởng 9,75 triệu USD.

Nhân Đạt (theo PGA Tour)