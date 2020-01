The Players Championship có quỹ thưởng cao nhất thế giới golf

Con số 15 triệu USD mới công bố khiến The Players Championship - sự kiện PGA Tour được ví như major thứ năm - trở thành giải golf có quỹ thưởng lớn nhất thế giới.

Việc The Players nâng quỹ thưởng lên 15 triệu USD nhiều khả năng sẽ mở ra một cuộc đua nâng tiền thường ở bốn giải major, gồm The Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship.

The Players 2020 sẽ diễn ra trên sân TPC Sawgrass ở Ponte Vedra Beach, Florida từ ngày 12 đến 15/3. Nếu thắng chung cuộc, nhà vô địch sẽ nhận 2,7 triệu USD. Số tiền này gần tương đương tiền thưởng mà Tiger Wood kiếm được trong hai năm đầu ở đấu trường chuyên nghiệp. Năm 2019, quỹ thưởng giải ở mức 12,5 triệu USD, và Rory McIlroy đoạt cúp ở điểm -16, lĩnh 2,25 triệu USD.

Rory McIlroy nâng cúp vô địch The Players Championship hôm 17/3/2019. Ảnh: AP.

Thông thường, PGA Tour không công bố tiền thưởng giải vì muốn chú trọng đến tầm danh giá. Nhưng ngược lại, đấu trường này cũng muốn The Players phản ánh điều đó bằng sức hấp dẫn tài chính dưới hình thức cách tiết lộ thông tin cho các golfer và truyền thông có chọn lọc.

Các golfer tỏ ra rất háo hức khi biết tin The Players tăng quỹ thưởng. "Đây là sự kiện chủ lực đối với chúng tôi. Giải này cần ở thế đối trọng với các major. Bản thân tôi hài lòng với quỹ thưởng mới", Xander Schauffele cho biết. Jason Day, nhà vô địch The Players 2016, cũng tán thành: "Tôi có cảm tưởng nó cứ tăng mãi. Thế thì tuyệt rồi. Sao tôi có thể than phiền được chứ?".

Ở mức 12,5 triệu USD năm 2019, The Players có quỹ thưởng tương đương US Open. Trong khi đó, ba major còn lại thấp hơn, lần lượt là The Masters đạt 11,5 triệu, PGA Championship 11 triệu và The Open 10,75 triệu USD.



Brandt Snedeker thì cho rằng The Players sẽ kéo nhóm major tăng thưởng. Anh nói: "Là một đấu thủ, tôi thấy điều đó tốt. The Players buộc các major phải chạy theo. Các major tạo rất nhiều tiền, nhưng golfer chúng tôi chỉ được phần ít ỏi".



Nhiều năm trước, các đấu thủ PGA Tour càu nhàu về chuyện Hiệp hội Golf Mỹ - USGA kí hợp đồng 10 năm trị giá 1 tỷ USD với nhà đài Fox Sports nhưng tiền thưởng US Open tăng nhỏ giọt.



PGA Tour không có quyền sở hữu ở bộ tứ major được tổ chức bởi Augusta National, PGA Mỹ, USGA và Royal & Ancient - R&A.



Xét thưởng thuần tuý, con số 2,7 triệu USD cho nhà vô địch The Players 2020 chưa phải là cao nhất. DP World Tour Championship của European Tour ở mức 3 triệu USD, còn Tour Championship của PGA Tour là 15 triệu USD. Tuy nhiên, đây là phần thưởng dành cho người phấn đấu cả mùa để có suất thi đấu và thắng ở giải hạ màn.

Quốc Huy tổng hợp