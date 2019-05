Thành Tâm lần thứ ba thắng chặng ở Cup Truyền hình TP HCM 2019

Cua-rơ An Giang đánh bại anh em Văn Duẩn - Nguyệt Minh ở đích đến chặng 12 từ Phú Yên đi Nha Trang dài 120 km.

Thành Tâm (áo trắng, số đeo 81) cán đích đầu tiên, thu hẹp khoảng cách điểm Áo Xanh với Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn. Ảnh: Phạm Huy.

Sau khi giành được Áo Vàng, hai ê-kíp của TP HCM - VUS và Mega Market - sáng nay 25/4 chọn chiến thuật bảo vệ cho tay đua Nguyễn Trường Tài. Nhờ đó, các tay đua khác không còn nhiều hy vọng tranh chấp thứ bậc trên bảng tổng sắp cá nhân thoải mái bứt tốp đông. Tuy nhiên, các cua-rơ Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương), Hà Thanh Tâm (An Giang), Trần Tuấn Kiệt (Carlitos Đồng Tháp), Quách Tiến Dũng (Quân khu 7)... chỉ giành được các giải thưởng dọc đường, trước khi bị toán đông phía sau tăng tốc, bắt kịp sau 100km thi đấu.

Do đang trắng tay ở nhiều hạng mục, An Giang vùng lên mạnh mẽ ở chặng này. Khi cách đích khoảng 15 km, đội đua miền Tây với 14 cua-rơ đã xếp hàng dọc, tạo nên một "máy kéo", đưa chủ lực Nguyễn Thành Tâm về tung nước rút. Chiến thuật của An Giang đã thành công khi Thành Tâm, nhờ có vị trí thuận lợi, đã rút thắng cả Lê Văn Duẩn lẫn Lê Nguyệt Minh để lần thứ ba nhất chặng tại Cup Truyền hình TP HCM 2019. Thời gian chặng đua là 3 giờ 32 phút 51 giây, tốc độ trung bình 36,927km/h.

Với việc một nhóm đông về đích, các danh hiệu chưa có xáo trộn. Áo Vàng vẫn thuộc về Nguyễn Trường Tài (VUS), Lê Nguyệt Minh (Mega Market) giữ Áo Xanh, trong khi Áo Đỏ và Áo Trắng lần lượt nằm trong tay Pourseyed (An Giang) và Nguyễn Quốc Bảo (Đồng Tháp).

Ba đội VUS, An Giang và Đồng Tháp lần lượt chia nhau ba vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội.

Các tay đua TP HCM hợp sức bảo vệ Áo Vàng cho Nguyễn Trường Tài. Ảnh: Phạm Huy.

Ngày mai 26/4, đoàn đua nghỉ tại Nha Trang trước khi bước vào chặng 13 đi Đà Lạt ngày 27/4 dài 141km. Đây là chặng đua quan trọng nhất giải khi các cua-rơ phải leo hai ngọn đèo cao Khánh Lê và Giang Ly để định đoạt các danh hiệu chung cuộc.

Đông Huyền