Tenshin Nasukawa - tay đấm bất bại của Nhật Bản

Nasukawa (phải) từng rất háo hức khi có cơ hội thượng đài với một trong những huyền thoại của làng quyền Anh.

Hồi đầu tháng 11, RIZIN, công ty chuyên tổ chức thi đấu MMA của Nhật Bản, thông báo đạt được thoả thuận tổ chức trận đấu giữa Mayweather và Nasukawa vào ngày 31/12. Nhưng kế hoạch sau đó đổ bổ khi Mayweather khẳng định anh chỉ nhận lời đấu biểu diễn, chứ không phải một cuộc so găng thực sự.

Hiện tại, chưa biết trận đấu có diễn ra hay không, nhưng tên tuổi của Nasukawa - một trong những võ sĩ kickboxing hay nhất thế giới hiện tại - thì được chú ý nhiều hơn.

Nasukawa chào đời ở Tokyo năm 1998, thời điểm Mayweather đã nhận danh hiệu Võ sĩ hay nhất năm từ tạp chí uy tín The Ring (trước đó hai năm, tay đấm người Mỹ thậm chí đã giành HC đồng Olympic Atalanta để bước chân vào thế giới quyền Anh chuyên nghiệp). Nasukawa bắt đầu thi đấu nghiệp dư môn kickboxing ở tuổi 13.

"Chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi sao tương lai từ khi còn nhỏ", huấn luyện viên kickboxing Steven Wright nói. "Cậu ấy không chỉ thắng các trận nghiệp dư mà còn thể hiện lối đánh đẹp mắt và ấn tượng. Cậu ấy có thể thắng bằng điểm số áp đảo hay áp dụng những chiêu thức nhìn thấy trên phim một cách hoàn hảo".

Nasukawa sở hữu kỹ thuật knock-out điêu luyện. Ảnh: AFP.

Nhân duyên giữa Nasukawa và võ thuật diễn ra từ lúc năm tuổi với môn karate. Cậu bé nhanh chóng hướng tầm nhìn tới việc gia nhập các giải đấu kickboxing lớn ở Nhật là Pride và K-1, nơi cung cấp các võ sĩ chất lượng cho UFC như Mark Hunt và Alistair Overeem. "Tôi tập karate cho tới khi lên lớp sáu và giành những chiến thắng ở cấp độ quốc gia", Nasukawa nói với Bleacher Report. "Tôi muốn được chơi ở những đấu trường lớn. Tôi không lấy cảm hứng từ bất cứ võ sĩ nào, chỉ đơn giản bị thu hút bởi sàn đấu".

Nasukawa trở thành võ sĩ đai đen của Kyokushin karate nhưng dần chuyển sang thi đấu kickboxing để có thể vượt lên khỏi những trận đấu nghiệp dư. Hiện tại võ sĩ 20 tuổi đầu quân cho Rizin, một trong những công ty tổ chức giải MMA lớn nhất ở Nhật Bản.

Võ sĩ 20 tuổi đạt thành tích bất bại sau 27 trận kickboxing kể từ khi thi đấu vào năm 2014, trong đó 20 trận kết thúc bằng knock-out. Thành tích ở đấu trường MMA cũng ấn tượng với bốn trận toàn thắng, gồm hai knock-out. Nasukawa bắt đầu gây tiếng vang vào năm 2016, sau khi hạ knock-out nhà vô địch Thái Lan Wanchalong PK Saenchai bằng một cú đá xoay người.

"Cậu ấy sẽ không dừng lại cho tới khi đối thủ phải đo sàn", bình luận viên trận đấu nói sau khi Wanchalong bị hạ gục.

Năm ngoái, Nasukawa cũng đã hạ knock-out nhà cựu vô địch IBF Amnat Ruenroeng trong một trận đấu thuộc thể thức kickboxing.

Nasukawa có sự tự tin và khát vọng trở thành võ sĩ hàng đầu thế giới. Ảnh: AFP.

Nasukawa sinh trưởng trong một gia đình thể thao. Mọi người thường xuyên nhìn thấy bố, bác và chú của Nasukawa ở góc khán đài mỗi khi anh thi đấu. Em gái 16 tuổi tên Riri cũng muốn theo bước anh trai thi đấu MMA. Riri có thành tích nghiệp dư là 30 thắng, 3 thua và mới có chiến thắng đầu tiên trên sàn chuyên nghiệp đầu năm nay tại giải The MMA Bulletin.

Sở hữu gương mặt "trẻ con" nhưng các đối thủ của Nasukawa không thể điều đó đánh lừa. Võ sĩ 20 tuổi sở hữu những đòn nguy hiểm và sẵn sàng knock-out bất cứ lúc nào. Nhiều người nói rằng đòn thế của Nasukawa giống như các bộ phim Hollywood, hay như vừa bước ra từ bom tấn hành động John Wick.

Cũng như các chàng trai trẻ khác, Nasukawa có sở thích và những điều quan tâm bên ngoài sàn đấu. Anh tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh và sự xuất hiện của họ trên trái đất trước loài người. Bên cạnh đó, Nasukawa yêu thích truyện tranh như các thanh niên Nhật Bản, đặc biệt các bộ truyện liên quan tới võ thuật như One Piece, Naruto, Hajime no Ippo, và Fist of the North Star.

