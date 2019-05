Tay đua Cup Truyền hình TP HCM gặp nạn

Nguyễn Tấn Hoài của Đồng Tháp không may bị té ngã tại chặng 15 diễn ra sáng nay, 29/4.

Cua-rơ An Giang lần đầu thắng chặng ở Cup Truyền hình 2019 / Cua-rơ Tây Ban Nha soán Áo Vàng ở Cup Truyền hình 2019

Các tay đua TP HCM nắm thế chủ động trong chặng đua áp chót của giải. Ảnh: Phạm Huy.

Chặng đua áp chót Cup Truyền hình TP HCM 2019 diễn ra sáng nay từ Đà Lạt đi Bảo Lộc dài 110km và có nhiều dốc quanh co. Tuy nhiên, các tay đua chủ yếu đổ dốc nhiều hơn lên dốc, nên đoàn đua đi với tốc độ cao, có lúc lên tới 50 - 60km/h.

Trước chặng đua này, mọi thứ hạng chung cuộc gần như đã an bài. Nên dù cố gắng tấn công để vớt vát danh dự, các đội đua vẫn gặp rất nhiều khó khăn, khi hai đội đua TP HCM dàn quân làm chủ đường đua.

Không những thế, trong một nỗ lực bứt tốc lên phía trên, tay đua Nguyễn Tấn Hoài không may gặp nạn. Khi đang nhấn bàn đạp để len lên phía trước, cua-rơ đội Đồng Tháp không may đụng phải đồng đội ở đội hai bị liếm bánh xe và té ngã. Do bị khuất tầm nhìn, Tấn Hoài đã tông phải đồng đội và lộn một vòng trước khi ngã xuống đường.

Tấn Hoài và đồng đội phải lên xe cứu thương để chữa trị. Kết quả chụp phim sau đó cho thấy, tay đua này may mắn chỉ bị trật khớp vai chứ không bị gãy. Còn đồng đội ở đội hình hai bị xây xát khắp cơ thể. Hai tay đua này đang bỏ ngỏ khả năng có thể quay lại đường đua trong chặng cuối vào ngày mai.

Tay đua Cup Truyền hình TP HCM té ngã gặp nạn Hình ảnh Tấn Hoài gặp nạn được camera hành trình của Áo Xanh Lê Nguyệt Minh ghi lại.

Tấn Hoài ở giải năm nay thi đấu năng động. Anh một lần thắng chặng đua từ Huế về Đà Nẵng và hiện nằm trong tốp 10 tay đua dẫn đầu. Nếu tay đua của Đồng Tháp không thể tiếp tục cuộc đua, anh sẽ bị mất giải thưởng trong tốp 10. Nhưng trong trường hợp đó, Đồng Tháp cũng không bị mất giải thưởng vì người xếp phía Tấn Hoài chính là đồng đội Phan Hoàng Thái.

Trở lại với đường đua, sau tai nạn của Tấn Hoài, nhóm năm tay đua gồm Trần Nguyễn Duy Nhân của Quân khu 7, Hồ Văn Phúc (Đồng Nai), Lê Quốc Vũ, Nguyễn Hoàng Giang đều của An Giang và Lê Hải Đăng của Đồng Tháp tách tốp đông ra đi, có lúc tạo được khoảng cách 1 phút 20 giây. Tuy nhiên, họ đã không thể về đích thành công, khi bị nhóm đông phía sau bắt kịp cách đích 30 km.

Như thường lệ, tại đích đến, ê-kíp TP HCM chủ động làm máy kéo để đưa Lê Nguyệt Minh về rút thắng Nguyễn Thành Tâm. Đây là chiến thắng thứ năm của tay đua người Hóc Môn đồng thời nắm chắc chiếc Áo Xanh trong tay. Người hạng ba ở chặng này là Lê Văn Duẩn.

Lê Nguyệt Minh lần thứ năm thắng chặng ở cuộc đua năm nay và nắm chắc chiếc Áo Xanh cho tay đua có nước rút hay nhất giải. Ảnh: Phạm Huy.

Các thứ hạng khác không đổi. Áo Vàng thuộc về Javier Sarda Perez (VUS), Áo Trắng do Nguyễn Quốc Bảo (Đồng Tháp) nắm giữ, còn Áo Đỏ thuộc về Mirsamad Pourseyedi (An Giang).

VUS vẫn nhất đồng đội, Đồng Nai và An Giang lần lượt giữ các vị trí tiếp theo.

Ngày mai 30/9, đoàn đua thi đấu chặng cuối từ Bảo Lộc về đích trước cổng dinh Thống Nhất (TP HCM) dường dài 168km.

Đông Huyền