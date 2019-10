'Tam giác vàng' châu Á của PGA Tour

Châu Á đang trở thành phần không thể thiếu trong tiến trình toàn cầu hóa của PGA Tour với ba sự kiện liên tiếp sắp khởi tranh ở giai đoạn đầu mùa này.

Giải khởi đầu trong loạt ba giải này là CJ Cup ngày 17/10 trên đảo Jeju của Hàn Quốc. Sau đó, lần lượt là Zozo Championship ở Chiba, Nhật Bản, rồi WGC-HSBC Champions tại Thượng Hải. Cả ba giải này đều giới hạn 78 golfer (gồm các suất mời), không có cắt loại với quỹ thưởng gộp gần 30 triệu USD, trong đó 1/3 số tiền này dành cho sự kiện ở Trung Quốc.

Tuần này, trên hòn đảo du lịch nổi tiếng của xứ Hàn, số một thế giới Brooks Koepka bảo vệ chức vô địch trước tham vọng soán ngôi của các hảo thủ giàu chiến tích như Phil Mickelson (44 cúp PGA Tour, trong đó có 5 major), Jordan Spieth (3 major, FedEx Cup 2015). Chính thắng lợi tại CJ Cup cách đây một năm đã tạo đà thuận lợi, giúp Koepka đạt vị trí đỉnh của làng golf toàn cầu.

Koepka sẽ bảo vệ ngôi vô địch tại CJ Cup năm nay. Ảnh: AFP.

"Tôi thích châu Á. Nơi đây luôn mang lại những trải nghiệm thú vị", Koepka nói. "Vô địch tại Jeju năm trước là cột mốc quan trọng với tôi. Năm nay cũng thế, đặc biệt là sau mùa giải gặt hái nhiều thành tích đáng nhớ ở bộ tứ major". Những thành tích đáng nhớ mà golfer này đề cập gồm vị trí T2 ở The Masters, T4 ở The Open Championship, vô địch PGA Championship và US Open.

Giải đấu với tổng tiền thưởng 9,7 triệu USD còn có sự hiện diện của các nhà vô địch major khác như Justin Thomas, Sergio Garcia, Jason Day, Danny Willett... Thomas là người giữ cúp mùa đầu tiên, "Golfer hay nhất năm 2017", 10 lần đăng quang ở PGA Tour. Số ứng viên tranh cúp còn có Im Sungjae - ngôi sao đang lên của xứ kim chi, được giới truyền thông golf quốc tế tặng biệt danh "Iron man" vì đánh nhiều giải nhất mùa trước.

Còn tại Zozo Championship, người hâm mộ sẽ tái ngộ "huyền thoại sống" Tiger Woods. Golfer có mẹ gốc Thái trở lại đấu trường đỉnh cao với cơ hội san bằng kỉ lục 82 cúp PGA Tour trong sự nghiệp của Sam Snead. Sự kiện PGA Tour tại Chiba có tổng tiền thưởng 9,7 triệu USD sẽ là sự đầu tiên của Woods kể từ sau cuộc phẫu thuật nội soi gối trái hồi tháng 8.

Chủ nhân của 15 danh hiệu major cho biết: "Tôi phấn khích trước giờ thi đấu Zozo Championship mùa đầu tiên, cũng như việc tái ngộ nước Nhật. Đây là một trong những quốc gia yêu thích của tôi".

Các đối thủ đã cam kết đấu với "Siêu hổ" ở đấu trường này gồm Rory McIlroy, Thomas, Spieth, Adam Scott, bên cạnh Gary Woodland, Shane Lowry - đương kim vô địch The Open, và "người hùng bản xứ" Hideki Matsuyama. Qua danh sách thi đấu, điểm đến châu Á thứ hai của hệ thống giải đỉnh cao gốc Mỹ quy tụ không dưới 53 nhà vô địch PGA Tour trong đó có 6 người đã hoặc đang giữ FedEx Cup, 14 chủ nhân major. Theo Ban tổ chức, sự kiện này đã "cháy vé".

Tại Thượng Hải, trong vai người đang giữ cúp, Xander Schauffele sẽ bước vào "đại chiến giữa các ngôi sao" với Brooks Koepka, Dustin Johnson, McIlroy, Justin Rose, Li Haotong - golfer Trung Quốc đầu tiên có mặt trong đội hình tuyển quốc tế tại Presidents Cup vào tháng 12 tới.

Gary Woodland - chủ nhân cúp US Open 2019 tin rằng việc dự các giải châu Á cho thấy các ngôi sao đang đóng góp trách nhiệm phát triển golf ở khu vực này. Anh nhận định: "Lịch thi đấu mới của PGA Tour có rất nhiều sự kiện từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, tâm điểm lại nằm ở châu Á với các giải có quỹ thưởng hậu hĩnh, không cắt loại và danh sách thi đấu giới hạn. Người hâm mộ ở khu vực này cũng rất yêu golf. Do đó, việc chúng tôi thoát khỏi thông lệ riêng để quảng bá golf bằng chuyên môn là hoàn toàn tốt".

Quốc Huy (theo PGA Tour)