Sức sống mới ở Ladies European Tour 2020

Gần hai tháng sau khi liên doanh với LPGA Tour, Ladies European Tour (LET) tăng quỹ thưởng và thêm các sự kiện mới trong mùa giải mới.

Điểm sáng nhất trong thông báo của LET hôm 24/1 là tổng quỹ thưởng giải năm nay đạt 19,8 triệu USD, tăng 4,96 triệu USD so với năm trước. Lịch thi đấu có bảy giải mới trong tổng số 24 sự kiện, trong đó có 15 "điểm đến" thuộc châu Âu.

Một trong những giải mới được chú ý là Scandinavian Mixed do bộ đôi danh thủ Thuỵ Điển Henrik Stenson và Annika Sorenstam đồng chủ trì. Ở sự kiện có quỹ thưởng 1,65 triệu USD này, 78 đấu thủ nam và 78 nữ châu Âu tranh một cúp trên cùng mặt sân Bro Hof Slott Golf Course ở Stockholm vào tháng Sáu. Hiện Ban tổ chức chưa công bố thể thức thi đấu cụ thể.

Scandinavian Mixed, trên sân Bro Hof Slott Golf Course, là một trong bảy sự kiện mới được chờ đợi của LET năm nay. Ảnh: LET.com.

Australian Ladies Classic ở New South Wales, Australia là sự kiện mở màn LET 2020. Giải chốt mùa là Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino ở Tây Ban Nha, có quỹ thưởng tăng gấp đôi, lên 660.000 USD. Sự kiện này cũng hạ màn cuộc đua thành tích cả mùa có tên Race to Costa del Sol. Lúc đó, top ba chung cuộc sẽ chia nhau 276.000 USD, và số tiền mỗi người nhận được tuỳ vị trí cụ thể.

Cuối tháng 11/2019, LET thông báo việc thành lập liên doanh với các đấu trường lớn trên thế giới, trong đó LPGA Tour của Mỹ đóng vai trò chủ chốt nhằm thoát khỏi cảnh ảm đạm về giải đấu cũng như tài chính.

Ban lãnh đạo liên doanh gồm sáu giám đốc của LET, bốn giám đốc LPGA Tour, Giám đốc điều hành Keith Pelley của European Tour và Giám đốc Điều hành Martin Slumbers đến từ Royal & Ancient – một trong hai tổ chức phát triển golf thế giới, bên cạnh Hiệp hội Golf Mỹ - USGA. Trong bộ máy cấp cao này, đặc phái viên Mike Whan của LPGA Tour đảm nhận chức Chủ tịch.

Whan cho biết: "LET và LPGA chỉ mới khởi sự với nhau hồi tháng 9/2019 nhưng những kết quả đạt được trong 90 ngày đầu cũng như phản ứng tích cực của ngành golf khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Với việc tăng quỹ thưởng và thêm bảy giải mới, các golfer của chúng ta sẽ có thêm cơ hội phấn đấu thành đạt".

"Chúng tôi cảm thấy phấn khích khi nghĩ về những thành tựu sẽ gặt hái sau một năm dưới sự lèo lái của Ban lãnh đạo mới. Đường còn dài nhưng tôi rất vui khi chứng kiến LET đạt vị thế tốt nhất từ trước đến nay", Whan nhấn mạnh.

Quốc Huy tổng hợp