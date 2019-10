Shane Lowry: 'Vô địch Race to Dubai sẽ là điều tuyệt vời nhất'

Golfer 32 tuổi Shane Lowry tuyên bố sẽ làm tất cả để giành chức vô địch cuộc đua Race to Dubai tại European Tour mùa này.

"Tôi muốn giành lại vị trí số một Race to Dubai", Lowry cho biết khi chuẩn bị cho sự kiện Italian Open khởi tranh hôm nay, 10/10. "Mùa giải còn một số giải đấu nữa và đó là cơ hội kiếm điểm. Tôi sẽ làm tất cả để biến năm 2019 thành năm tuyệt vời nhất, với chức vô địch Race to Dubai".

Lowry vừa bị Jon Rahm vượt qua trên bảng thứ bậc Race to Dubai, sau thời gian dài giữ vị trí số một kể từ khi vô địch The Open cuối tháng Bảy. Mùa giải European Tour vẫn còn sáu sự kiện sau khi Italian Open kết thúc tuần này. Với việc các golfer dẫn đầu chỉ cách nhau vài trăm điểm, danh hiệu Race to Dubai nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở sự kiện cuối mùa DP World Tour Championship, nơi có tổng cộng 12.000 điểm thưởng.

Shane Lowry nghỉ hai tháng sau khi vô địch The Open, và vừa trở lại thi đấu ở European Tour từ cuối tháng Chín. Ảnh: Irishexaminer.

"Trở lại vị trí dẫn đầu là rất quan trọng, nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi tôi giữ được vị trí ấy tới cuối tháng 11. Tôi rất háo hức với sự cạnh tranh ở European Tour năm nay. Rõ ràng, rất nhiều golfer muốn giành chiến thắng và họ tạo động lực lớn cho tôi", chủ nhân năm chức vô địch European Tour nói.

Lowry sẽ chơi hai vòng đầu Italian Open với ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Francesco Molinari. Golfer chủ nhà đang đứng thứ 20 bảng điểm Race to Dubai, kém Lowry khoảng 2.400 điểm và còn nguyên cơ hội trở thành người hay nhất European Tour mùa giải năm nay.

"Không dễ chút nào khi so tài với Francesco và những golfer khác", Lowry thừa nhận. "Tôi sẽ phải chơi với phong độ cao như đã thể hiện trong các giải trước. Với một bảng xếp hạng chật chội, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi cần làm tốt việc của mình, trước khi để mắt đến phong độ của các đối thủ cạnh tranh".

Nhân Đạt (theo European Tour)