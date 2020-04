Sân Mỹ Mở rộng thành bệnh viện dã chiến

Tổ hợp sân đấu Billie Jean King của giải quần vợt Mỹ Mở rộng được chuyển thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19, từ ngày 31/3.

Giám đốc điều hành giải, Chris Widmaier xác nhận quần thể sân trong nhà được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến với 350 giường bệnh tạm thời. Sân Louis Armstrong, sân lớn thứ hai của tổ hợp, được chuyển thành bếp cung cấp 25.000 bữa ăn mỗi ngày cho các bệnh nhân nCoV, các nhân viên y tế và những tình nguyện viên tại New York.

Sân chính Arthur Ashe được quy hoạch thành bệnh viện. Ảnh: USA Today.

"Chúng tôi ở đây để giúp đỡ người dân New York", ông Widmaier nói với New York Post. "Nếu trang web của chúng tôi có ích, chúng tôi cũng sẽ dành nó cho công cuộc chữa bệnh".

Thành phố đông dân nhất nước Mỹ dự kiến cần 87.000 giường bệnh do hệ thống y tế đang bị quá tải. 350 giường ở tổ hợp Billie Jean King trước mắt được sử dụng cho các bệnh nhân không nhiễm virus. Các bệnh nhân nCoV, nhờ đó, tăng tỷ lệ được chăm sóc tại các cơ sở y tế chính quy.

Nước Mỹ, tính đến ngày 1/4, có 189.661 người nhiễm nCoV, trong đó có 4.095 ca tử vong. New York có số ca nhiễm cao nhất với 75.983 ca, gấp hơn bốn lần các nơi xếp kế sau là New Jersey và California. Số người chết tại New York cũng lên tới 1.714 ca, gấp gần bảy lần New Jersey và 10 lần California.

Do ảnh hưởng của Covid-19, các hoạt động quần vợt chuyên nghiệp bị ngưng lại đến ngày 7/6. Trong số các Grand Slam, Roland Garros phải dời lịch sang tháng 9, thay vì khởi tranh vào 24/5 như dự kiến. Wimbledon cũng bị hủy, trong khi Mỹ Mở rộng vẫn giữ nguyên lịch khởi tranh ngày 24/8.

Nhân Đạt (theo ATP)