Runner Nhật Bản cầu hôn bạn gái sau khi lập kỷ lục cự ly gần 220 km

Badwater 135, tổ chức tại vườn quốc gia Death Valley, Mỹ, là một trong những giải chạy đường siêu dài (ultra-running) danh giá và khó nhất thế giới. Theo truyền thống, Badwater 135 không có giải thưởng tiền mặt. Giải năm nay bắt đầu từ ngày 15/7, xuất phát từ Badwater Basin trong Death Valley – điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ (thấp hơn 85 m so với mực nước biển), và kết thúc ở Whitney Portal, đường mòn hướng lên đỉnh núi Whitney ở độ cao 2.530 m so với mực nước biển. Đường chạy trải dài qua ba vùng núi với tổng độ dốc phải leo và đổ lần lượt là 4,45 km và 1,86 km. Runner còn phải chống chịu với thời tiết như ở trên sa mạc, nhiệt độ 46 độ đến 49 độ C. Để tránh giày bị hỏng do mặt đường nóng, người tham gia thường chạy trên vạch trắng ven đường và nhúng người trong bể làm mát tại các điểm dừng để hạ thân nhiệt.