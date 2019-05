Runner dự VnExpress Marathon sẽ nhận hàng loạt hỗ trợ trên đường chạy

Ban tổ chức bố trí nhiều tiện ích để giúp các VĐV làm mát và an toàn khi tranh tài tại Quy Nhơn ngày 9/6 tới.

Heat training - bài tập hữu ích trước VnExpress Marathon / Lựa chọn chiến thuật cho ngày đua VnExpress Marathon

Thời tiết nắng nóng tại Quy Nhơn dịp hè là thử thách lớn nhất với VĐV dự VnExpress Marathon. Và để hỗ trợ runner vượt qua thử thách này, hoàn thành cuộc thi, ban tổ chức sẽ cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích trên đường chạy cả bốn cự ly.

Sẽ có 23 điểm tiếp nước - điện giải đặt xen kẽ trên các cung đường chạy. Mỗi điểm đều có nước tinh khiết TH Water, điện giải Revive, bánh gạo dinh dưỡng Play Brown Rice Bar, chuối và đội ngũ tình nguyện viên - y tá túc trực sẵn sàng. Ban tổ chức sẽ bố trí thêm 104 thùng nước sạch loại 220 lít, kèm theo gáo phân bố ở mọi điểm trên đường đua, ở những điểm nóng nhất sẽ có từ bốn đến sáu thùng. Runner có thể sử dụng nước tại các khu vực này để làm mát.

Nước và các tiện ích làm mát trên đường chạy sẽ được ban tổ chức bố trí nhiều nhất có thể để hỗ trợ các runner dự VM Quy Nhơn 2019.

Cũng để giúp các runner chống nóng, sẽ có 4200 miếng mút lạnh được bố trí dọc đường. Tại mỗi điểm tiếp nước - điện giải, VĐV có thể dùng mút lạnh xoa lên đầu, mặt hoặc thân người. Khi đến điểm nước - điện giải tiếp theo, runner sẽ để tấm mút đã sử dụng đó lại thùng ngâm lạnh và có thể dùng những tấm mút được làm lạnh sẵn để làm mát cho chặng đường phía trước.

Bên cạnh 23 trạm tiếp nước - điện giải này, ban tổ chức VnExpress Marathon còn bố trí thêm năm trạm phun mưa trên cung đường 21km và 42km. Riêng đoạn 7km đi qua đồi cát Phương Mai của cự ly 42 km sẽ có hai trạm phun mưa.

Các đội cổ vũ, tình nguyện viên sẽ có mặt trên cung đường chạy cả bốn cự ly. Ban tổ chức phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Bình Định bắt đầu cấm đường dần trên toàn bộ cung đường chạy của VnExpress Marathon từ 0h ngày 9/6, đồng thời điều động 350 cán bộ an ninh, công an ra đường, đảm bảo an toàn cao nhất cho các VĐV.

Với 14 phóng viên ảnh cùng bốn flycam, trong đó có một phóng viên ảnh cơ động trên toàn tuyến, ban tổ chức sẽ ghi nhận và cập nhật sớm nhất khoảnh khắc của VĐV trên đường đua. Runner có thể truy cập vào cổng thông tin https://vm.vnexpress.net/ hoặc fanpage của giải https://www.facebook.com/VnExpress.Marathon/ để xem và download ảnh.

Vị trí phóng viên ảnh và flycam của VnExpress Marathon 2019

Trong trường hợp xảy ra sự cố về y tế, kịch bản ứng phó cũng sẵn sàng với sáu xe cấp cứu cùng bác sỹ về tim mạch túc trực dọc đường đua. Mọi runner dự giải được ban tổ chức mua bảo hiểm PTI với số tiền không vượt quá 20 triệu đồng mỗi người, áp dụng cho các sự cố, rủi ro xảy ra trong lúc thi đấu.

VnExpress Marathon là giải chạy thường niên. Giải năm nay - VM Quy Nhơn 2019 - do báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức tại Quy Nhơn vào ngày 9/6, với sự đồng hành của tập đoàn FLC, nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways. Bên cạnh các hoạt động thể thao, khám phá đường chạy và quay xổ số may mắn, VM Quy Nhơn 2019 là dịp để người chạy tham gia làm từ thiện. Với phương châm "mỗi bước chạy của bạn sẽ góp một viên gạch vào chương trình ánh sáng học đường, nhằm cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh", ban tổ chức sẽ trích 10% từ tổng số tiền đăng ký dự giải của các VĐV, đóng góp vào Quỹ Hy vọng của báo VnExpress.

Phương Linh