Rosberg về nhất tại GP Nhật Bản, Mercedes lên ngôi vương

Với 40 điểm có thêm sau cuộc đua tại Suzuka, trong khi Red Bull chỉ giành được 26 điểm, khoảng cách giữa Mercedes với đối thủ sau Grand Prix Nhật Bản được gia tăng thành 208 điểm. Mùa giải 2016 chỉ còn bốn chặng phía trước, với 43 điểm tối đa cho mỗi đội đua tại mỗi chặng. Nhờ đó, Mercedes đã chắc chắn giành danh hiệu đội đua vô địch năm nay.

Trong khi Mercedes bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội, Lewis Hamilton ngày càng thua kém trên đường đua tới ngôi vô địch cá nhân. Chiến thắng của Rosberg trong khi ngôi sao người Anh chỉ về thứ ba khiến Hamilton kém đồng đội tới 33 điểm trên bảng điểm cá nhân sau GP Nhật Bản. Cơ hội bảo vệ ngôi báu Hamilton giờ phụ thuộc vào khả năng Rosberg gặp sự cố kỹ thuật hoặc tai nạn ở bốn chặng cuối.

Nico Rosberg thắng chặng Japanese GP

Sau khi bỏ cuộc tại GP Malaysia mới đây do cháy động cơ, Hamilton tiếp tục không may trên đường đua Suzuka. Nhà ĐKVĐ xuất phát tệ, tụt xuống thứ tám ngay tại vòng 1, còn Rosberg thì ung dung dẫn đầu đoàn đua do có lợi thế giành pole. Sau đó, những pha bứt tốc vượt mặt đúng thương hiệu cùng chiến thuật khôn ngoan mà Mercedes áp dụng giúp Hamilton vượt khó để về đích thứ ba.

Hamilton tự nhận bản thân mắc sai lầm dẫn đến pha xuất phát tệ hại. Trong khi đó, nhiều chuyên gia đánh giá việc ngôi sao người Anh nằm ở làn đường bẩn (do cơn mưa đêm thứ Bảy) khi xuất phát là lý do khiến chiếc W07 gặp khó lúc khởi đầu. Giám đốc điều hành Mercedes, Toto Wolff thì giải thích rằng chân côn trên chiếc W07 của Hamilton bị trục trặc lúc xuất phát.

Sau ít phút choáng váng do bị tụt sâu xuống giữa đoàn đua, Hamilton dần hồi phục. Bại tướng đầu tiên của ngôi sao người Anh là Nico Hulkenberg (đội Force India). Tay đua người Đức dễ dàng bị Hamilton qua mặt ở Turn 1 ở vòng 7. Trong khi các tay đua phía trên đều vào pit thay lốp tại vòng 11, Mercedes quyết định để Hamilton vào pit muộn hơn để tận dụng việc các đối thủ gặp traffic.

Pha xuất phát tệ khiến Hamilton (xe số 44) tụt xuống sâu ngay từ vòng 1. Ảnh: Reuters.

Sau khi ngôi sao người Anh thay lốp xong tại vòng 14, chiếc W07 đã xuất hiện trên đường đua ngay trước Kimi Raikkonen (Ferrari) và Sergio Perez (Force India) do hai chiếc xe gặp khó khi tìm cách vượt qua Jolyon Palmer (Renault), tay đua thay lốp muộn hơn. Bại tướng tiếp theo của Hamilton là Daniel Ricciardo (Red Bull). Pha qua mặt xuất sắc tại góc cua tốc độ cao 130R ở vòng 15 giúp ngôi sao người Anh có được vị trí thứ tư sau Rosberg, Max Verstappen và Sebastian Vettel, nếu không kể tới hai chiếc xe của Williams vẫn chưa vào thay lốp.

Lúc này, khoảng cách giữa Hamilton và vị trí thứ ba là 14 giây. Khoảng cách quá lớn khiến tạo cảm giác rằng rất khó để ngôi sao người Anh về đích trong top 3. Tuy nhiên, tốc độ của chiếc W07 cùng sự khôn ngoan của các chỉ đạo viên Mercedes đã giúp Hamilton vượt khó thành công, trong khi Ferrari ít nhiều tỏ ra chủ quan trong việc đề phòng đội đua nước Đức.

Đầu tiên, Hamilton dễ dàng vượt qua hai chiếc xe của Williams để tránh cơn ác mộng traffic tại một đường đua chật hẹp như Suzuka. Sau đó, chiếc W07 liên tục lập fastest-lap để rút ngắn khoảng cách với Vettel. Tới vòng 32, khoảng cách giữa Hamilton và Vettel chỉ còn là bốn giây. Nhận thấy khoảng cách là đủ để nhảy cóc qua đối thủ, ngay lập tức Mercedes gọi Hamilton về thay lốp tại vòng 33.

Vettel mất cơ hội cán đích trong top 3 tại Shuzuka vì Ferrari tính toán chiến thuật bất hợp lý. Ảnh: Reuters.

Đến vòng kế tiếp, Vettel được Ferrari gọi về pit, nhưng khi trở lại đường đua chiếc SF16-H đã chạy phía sau Hamilton. Dù vậy, Vettel có lợi thế sử dụng lốp mềm còn chiếc W07 phải dùng lốp cứng vốn có tốc độ chậm hơn. Tuy nhiên, tốc độ vượt trội của chiếc W07 giúp Hamilton vượt qua bất lợi, và dần bỏ xa Vettel để hướng đến vị trí thứ nhì của Verstappen.

Ferrari lẽ ra phải gọi Vettel về pit sớm hơn khi khoảng cách còn an toàn, để tránh bị nhảy cóc. Đội đua Italy dường như đã mải mê tập trung vào việc chiếm vị trí thứ nhì của Verstappen và lơ là sự đe doạ từ Hamilton. Sau nửa đầu chặng đua thành công và sớm lọt vào top 3, việc bị Hamilton qua mặt khiến Vettel nổi cáu với những chiếc xe bị bắt vòng.

Trong khi đó, lợi thế từ bộ lốp mới so với thần đồng người Hà Lan (thay lốp tại vòng 28) giúp Hamilton liên tục thu hẹp khoảng cách. Tới vòng 37, khoảng cách giữa Verstappen với ngôi sao người Anh là bảy giây. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn liên tục được thu hẹp sau đó. Đến vòng 45, Hamilton đã bắt kịp đối thủ khi chỉ còn cách chiếc RB12 chưa đầy một giây.

Nico Rosberg tận dụng tốt lợi thế xuất phát đầu để chiến thắng tại Shuzuka. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, sự khôn ngoan và lì lợm của Verstappen khiến Hamilton bất lực không thể vượt qua trong suốt chín vòng còn lại của cuộc đua. Pha tấn công nguy hiểm nhất của ngôi sao người Anh được thực hiện tại vòng áp chót đã bị Verstappen hóa giải bằng một pha xử lý tiểu xảo. Hamilton buộc phải cua rộng, và không còn cơ hội tấn công đối thủ ở vòng cuối cùng, nên đành an phận với vị trí thứ ba chung cuộc.

Ở phía trên, pha xuất phát hoàn hảo cùng tốc độ vượt trội của chiếc W07 giúp Rosberg luôn kiểm soát được khoảng cách và giữ chắc ngôi đầu, bất chấp mọi nỗ lực của Verstappen. Hoàn thành 53 vòng đua tại Suzuka với thời gian 1 giờ 26 phút 43,333 giây, tay đua người Đức tiến thêm một bước dài tới ngôi vô địch thế giới.

Minh Phương