Real Madrid muốn đăng cai trận Nadal - Federer

Chủ tịch Real, Florentino Perez ấp ủ kế hoạch lập kỷ lục người xem trận "El Clasico" quần vợt, giữa Rafael Nadal với Roger Federer tại sân Bernabeu.

"Chúng tôi đã thử nhiều lần vì muốn lập kỷ lục Guinness về số lượng khán giả", Perez nói trên AS hôm 12/9. "Nadal - Federer chắc chắn là trận đấu đặc biệt nhất ở Bernabeu. Tuy nhiên, chấn thương và kế hoạch thi đấu của hai tay vợt khiến ý định này chưa thành sự thật. May mắn là họ dường như còn có thể thi đấu thêm một thời gian dài nữa. Do đó, tôi vẫn còn cơ hội thực hiện kế hoạch".

Trận quần vợt thu hút nhiều khán giả nhất trong lịch sử là trận đấu giữa Thụy Sĩ và Pháp ở chung kết Davis Cup 2014. Khi ấy, sân vận động Pierre-Mauroy ở thành phố Lille, Pháp đã thu hút 27.432 người tới xem. Federer góp mặt ở màn so tài này và chơi ba trận, giúp Thụy Sĩ thắng chung cuộc 3-1 để lên ngôi vô địch.

Nadal từng hạ Federer 7-5, 4-6, 7-6 trong trận giao hữu đáng nhớ bậc nhất lịch sử quần vợt cách đây 12 năm. Ảnh: Fedal Tennis.

Nadal và Federer từng gặp nhau vài lần ở các trận giao hữu, gồm trận đấu đặc biệt trên mặt sân hỗn hợp (nửa cỏ, nửa đất nện) năm 2007. Tuy nhiên, trận đấu diễn ra ở La Palma, Mallorca - quê nhà của Nadal - chỉ bán một lượng vé nhất định, với khoảng 7.000 khán giả may mắn được vào xem.

Cuối tháng này, Nadal và Federer sẽ sát cánh trong tuyển châu Âu dự Laver Cup với tuyển Thế giới. Hai tay vợt sở hữu tổng cộng 39 Grand Slam nhiều khả năng sẽ đánh cặp cùng nhau tại giải đồng đội do chính Federer đồng sáng lập. Nadal thậm chí xem xét bỏ giải ATP 1000 tại Thượng Hải vào đầu tháng sau, để tập trung sức lực cho Laver Cup.

Đến tháng 2/2020, Nadal và Federer sẽ đối đầu trong trận giao hữu ở thành phố Cabo, Nam Phi. Ban tổ chức dự kiến trận đấu đó có thể bán được 50.000 vé, lập kỷ lục mới về số người xem một trận quần vợt.

