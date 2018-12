Quang Liêm thi đấu dưới phong độ ở giải cờ Đảo Man

Quang Liêm thắng nhanh Đại kiện tướng ở giải cờ Đảo Man

Ở ván bốn, Lê Quang Liêm (Elo 2.715) bất ngờ thua Abhijeet Gupta (2.588) dù cầm trắng. Gupta từng vô địch U20 thế giới năm 2008 và đang nằm trong top đầu giải với 4,5 điểm qua năm ván. Đại kiện tướng người Ấn Độ chấm dứt chuỗi 17 ván bất bại của Quang Liêm với tàn cuộc hơn tốt, cộng thêm ưu thế tượng đấu mã.

Quang Liêm (phải) tiếp tục gặp "dớp Ấn Độ" khi thua Gupta ở ván bốn. Ảnh: John Saunders.

Phải cầm đen ở ván năm, Quang Liêm nỗ lực nhưng không tìm được cách thắng Semyon Lomasov (2.540). Bước vào tàn cuộc dù lợi hai tốt, kỳ thủ người TP HCM lại bị đối thủ chiếu bất biến và phải chia điểm.

Hiệu suất thi đấu của Quang Liêm qua năm ván chỉ là 2.573 và anh đang mất 8,3 điểm Elo ở bảng thứ bậc tức thời. Anh cũng nằm trong nhóm Siêu đại kiện tướng gây thất vọng kể từ đầu giải khi mới có ba điểm, cùng Pavel Eljanov (2.703) và Boris Gelfand (2.701). Ở ván sáu, kỳ thủ 27 tuổi cầm trắng gặp kỳ thủ người Ấn Độ Dhopade Swapnil (2.493)

Nhóm cao điểm tại giải ngoài Gupta còn có Wang Hao (2.722), Jeffery Xiong (2.656) và Arkadij Naiditsch (2.721). Các cao thủ như Hikaru Nakamura (2.763), Maxime Vachier-Lagrave (2.780) và Sergey Karjakin (2.760) đang có bốn điểm. Trong khi đó, Levon Aronian, Anish Giri (2.780), Vladimir Kramnik (2.779) hay Wiswanathan Anand (2.771) mới có 3,5 điểm.

Quang Liêm là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam dự giải cờ vua Đảo Man - quy tụ sáu cao thủ trong top 10 thế giới. Có tới 20 kỳ thủ dự giải là Siêu đại kiện tướng (Elo từ 2.700 trở lên). Vua cờ Magnus Carlsen và Fabiano Caruana không tham dự do bận tranh ngôi vô địch thế giới, trong khi Shakhriyar Mamedyarov và Ding Liren (Đinh Lập Nhân) không dự vì lý do cá nhân. Nhưng giải vẫn có nhiều cao thủ như Levon Aronian, Maxime Vachier-Lagrave, Vladimir Kramnik, Wesley So hay Viswanathan Anand. Quang Liêm được coi là hạt giống số 14 tại giải, nhận vé dự qua Hiệp hội kỳ thủ chuyên nghiệp (ACP).

Giải diễn ra chín ván từ 20/10 đến 28/10.

Xuân Bình