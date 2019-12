Phụ kiện hỗ trợ giảm chấn thương khi chơi thể thao

Vật dụng bảo vệ đầu gối, cổ chân, cánh tay..., dành cho người yêu vận động, thường chạy bộ được giảm đến 50% trên Shop VnExpress.

Đệm đầu gối chân

Đệm bảo vệ khớp đầu gối chân QSupport gồm hai chiếc, sử dụng cho hai đầu gối để nâng đỡ, giảm áp lực khi té ngã, đảm bảo an toàn với người lớn tuổi, người thường xuyên vận động thể thao.

Miếng dán giúp định vị đúng khớp gối trước, có thể tháo rời, tăng tính linh hoạt và sử dụng theo nhu cầu. Thân sau của đệm có rãnh cắt tinh tế giúp người dùng thoải mái co giãn mà không vướng vải.

Chất liệu cao su non co giãn 4 chiều, giúp bạn dễ dàng đeo và cử động linh hoạt khi luyện tập. Sản phẩm có độ đàn hồi cao nên có thể ôm sát tối đa và phù hợp với nhiều kích cỡ chân. Lớp đệm ở giữa, giúp bảo vệ đầu gối tốt hơn, giảm các cơn đau hay chấn thương do va đập mạnh.

Sản phẩm từ thương hiệu QSupport giảm còn 550.000 đồng (giá gốc 1,1 triệu đồng).

Bảo vệ khuỷu tay

Phụ kiện bảo vệ khuỷu tay QSupport hỗ trợ tránh căng cơ, rách cơ khi chơi các môn thể thao vận động mạnh; che nắng khi vận động, di chuyển lâu ngoài trời... Chất liệu thun 4 chiều thoáng mát, mỏng nhẹ, có khả năng co giãn đàn hồi, bền bỉ, giúp bạn vận động thoải mái và đạt hiệu quả tốt nhất.

Bề mặt sản phẩm chứa hạt hồng ngoại xa, hỗ trợ tuần hoàn máu, giúp người dùng thư giãn, chống tê tay...

Bạn có thể lựa chọn kích thước ngắn hoặc dài, giá giảm còn 145.000 đồng (giá gốc 290.000 đồng).

Bảo vệ cổ chân

Đệm bảo vệ cổ chân có độ dài thích hợp, có thể đồng thời bao bọc xương mắt cá chân và cổ chân. Từ đó giúp bảo vệ mắt cá chân khi chơi thể thao, giảm va đập lúc té ngã, lái xe, vận động mạnh...

Sản phẩm làm từ chất liệu cotton cao cấp, thoáng mát, mỏng nhẹ và co giãn tốt, tăng sự linh hoạt khi sử dụng. Đệm có tích hợp tia hồng ngoại xa, hỗ trợ việc cải thiện sức khỏe cho người dùng, nhiều kích thước để lựa chọn.

Bộ bảo vệ cổ chân giảm còn 180.000 đồng (giá gốc 360.000 đồng).

Găng tay

Găng tay QSupport giúp bảo vệ, phòng chống chấn thương và chai tay, tê tay, đổ mồ hôi, lạnh tay... Người dùng cũng được bảo vệ ngón tay, cổ tay khi chơi thể thao, lái xe hay tham gia các công việc gây mỏi nhức.

Chất liệu cotton cao cấp, độ đàn hồi cao, nhẹ và bền, giúp bạn vận động thoải mái hơn. Sản phẩm có nhiều kích thước để người dùng lựa chọn.

Găng tay hiện giảm còn 155.000 đồng (giá gốc 310.000 đồng).

Dịp cuối năm, Shop VnExpress mang đến cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi cho người dùng. Các thương hiệu lớn đến từ nhiều ngành hàng như thời trang, sức khỏe, làm đẹp, gia dụng... đều giảm giá sâu đến 50%. Để có thêm thông tin, người dùng truy cập tại đây.

Thảo Trang