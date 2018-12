Nữ VĐV 15 tuổi người Nga lập kỷ lục thế giới môn trượt băng nghệ thuật

Trượt băng nghệ thuật gồm hai phần thi là bắt buộc (short program) và tự do (long program). Thời gian cho mỗi phần thi lần lượt là ba và bốn phút rưỡi. Mỗi bài thi sẽ gồm ba điểm là: điểm kỹ thuật, điểm thành phần và điểm trừ.



Phần thi bắt buộc gồm những động tác bắt buộc trong thời gian ngắn, và được xem là khó hơn tự do. Tuy nhiên, điểm của phần thi tự do lại đóng vai trò quan trọng hơn khi quyết định HC vàng, bởi tổng điểm gần gấp đôi so với bắt buộc.