Nổ súng trong lễ diễu hành của nhà vô địch NBA 2019

Bốn người bị thương trong sự kiện mừng chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ của CLB Toronto Raptors.

Toronto Raptors vô địch NBA 2019

Ba nghi phạm bị tạm giam sau hai vụ nổ súng diễn ra hôm 17/ 6, ở phía Bắc quảng trường Nathan Phillips - điểm dừng chân cuối của Raptors. Cảnh sát Toronto kêu gọi nhân chứng và những người ghi hình vụ việc góp sức cho công cuộc điều tra.

Các vụ nổ súng diễn ra đúng lúc nhà vô địch NBA 2019 phát biểu mừng chiến thắng. Trên sân khấu khi đó có Thủ tướng Canada Justin Trudeau và rapper nổi tiếng Drake. Buổi lễ bị gián đoạn trong ít phút.

Cảnh sát sơ cứu cho nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng. Ảnh: Canadian Press.

"Tôi hy vọng các nạn nhân trong vụ nổ súng hôm nay sẽ sớm bình phục, và tôi cũng cảm ơn lực lượng cảnh sát Toronto đã phản ứng nhanh chóng", Thủ tướng Trudeau chia sẻ trên Twitter. "Hành vi bạo lực này không thể lấy đi tinh thần của buổi lễ hôm nay".

Dù diễn ra vào thứ Hai, lễ diễu hành của Toronto Raptors vẫn thu hút gần hai triệu người tham dự, khiến cảnh sát khó kiểm soát tình hình. Sự kiện bị trì hoãn hai giờ đồng hồ vì người hâm mộ đứng chắn đường đi của đoàn xe chở đội bóng. Nhiều phương tiện giao thông bị tạt sơn và phá hoại.

Buổi diễu hành của Raptors thu hút lượng người tham dự nhiều gấp đôi so với lễ mừng chiến thắng của Golden State Warriors năm ngoái. Ảnh: AP.

Trước đó, Raptors thắng Golden State Warriors với tổng tỉ số 4-2 tại serie chung kết NBA, qua đó lần đầu tiên vô địch trong lịch sử. Raptors cũng mang về danh hiệu đầu tiên cho thành phố Toronto, kể từ chiến thắng của đội khúc côn cầu Maple Leafs tại NHL 1967.

Thị trưởng thành phố Toronto John Tory gọi ngày này là "We The North Day" để tôn vinh đội bóng Canada và kêu gọi người dân mừng chiến thắng cùng tân vương NBA. Theo Washington Post, nhiều nhân viên và học sinh đã xin nghỉ làm hoặc nghỉ học với lý do "bị ốm".

Nhiều người hâm mộ Raptors ngụy trang để tránh bị cấp trên bắt gặp khi tham gia lễ mừng công của đội nhà. Ảnh: Toronto Stars.

Trong buổi lễ tôn vinh, thị trưởng John Tory đã trao tặng chìa khóa thành phố Toronto cho đội bóng và đổi tên con đường bên ngoài nhà thi đấu Scotiabank thành "Raptors Way".

"Chúng tôi tự hào về đội bóng Toronto Raptors và chức vô địch của họ", Thị tưởng John Tory tuyên bố. "Tôn vinh tập thể đội bóng với cả thành phố là cách trân trọng nhất để chúng tôi thay mặt người dân Toronto cảm ơn các bạn".

Nhân Đạt