Nishikori chờ đấu Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng

Serena vào bán kết Mỹ Mở rộng / Nadal thắng ngược Thiem dù thua trắng set đầu

Kei Nishikori là hạt giống số 21 tại Mỹ Mở rộng 2018, và chỉ được đánh giá cao hơn John Millman trong tám tay vợt vào tứ kết. Tại cuộc đọ sức tối 5/9, HC đồng Olympic Rio 2016 ở thế cửa dưới so với Marin Cilic và nhập cuộc không tốt. Tuy nhiên, tay vợt người Croatia lại mắc nhiều sai lầm và chịu gác vợt sau hơn bốn giờ thi đấu.

Cilic chứng tỏ được đẳng cấp khi vượt trội ở số cú ace nhiều gấp ba (18 so với 6), tỷ lệ giao bóng một và hai ăn điểm nhỉnh hơn, thậm chí số break point của anh cũng hơn một (6 so với 5). Dù vậy, nhà vô địch Mỹ Mở rộng 2014 mắc tới bảy lỗi kép, quá nhiều so với bốn của đối thủ Nhật Bản.

Nishikori vui mừng khi vào bán kết Mỹ Mở rộng 2018. Ảnh: Reuters.

Thi đấu dưới điều kiện nóng ẩm khiến các tay vợt mất nhiều sức, người mắc ít sai lầm hơn đã chiến thắng. Bản lề cho cú ngược dòng của Nishikori đến ở set hai. Sau khi thua 2-6 ở set đầu, tay vợt người Nhật Bản bị dẫn 2-4. Nhưng Cilic bất ngờ chùng xuống, để thua liền sáu game và thua ngược 6-4.

Hạt giống số bảy tiếp tục chứng tỏ sự bất ổn ở set ba, khi liên tục ở thế dẫn điểm trước khi bước vào loạt tie-break. Nhưng hai tình huống lỗi kép liên tiếp đã khiến Cilic đánh rơi lợi thế và thua tiếp 7-6.

Trong set quyết định, thể lực của Nishikori được phát huy. Anh dẫn sâu với tỷ số 4-1 và giữ đà chiến thắng cho đến phút cuối khi hạ đối thủ với tỷ số 6-4.

Với việc Naomi Osaka vào bán kết trước đó, đây là lần đầu tiên quần vợt Nhật Bản có cả đại diện nam và nữ ở vòng bán kết một giải Grand Slam tại kỷ nguyên mở. Đối thủ của Nishikori ở bán kết là người thắng trong cặp đấu Novak Djokovic và John Millman.

Thành tích tốt nhất mà Nishikori giành được ở một giải Grand Slam là vào chung kết Mỹ Mở rộng 2014. Người hạ tay vợt 28 tuổi hôm đó chính là Marin Cilic.

Thắng Nguyễn