The Masters (9/4 – 12/4). Giải major đầu tiên trong năm, The Masters, sẽ mở đầu cho bốn giải major trong năm của làng golf thế giới. Giải năm nay vẫn diễn ra tại sân golf Augusta National, Georgia, Mỹ như thường lệ. Tiger Woods sẽ bảo vệ chức vô địch giành được năm ngoái.

Ba giải major tiếp theo gồm PGA Championship (ở sân TPC Harding Park, San Francisco, Mỹ, 14/5 – 17/5), US Open (18/6 đến 21/6 ở Mamaroneck, New York, Mỹ), và The Open Championship (16/7 – 19/7, tại sân Royal St George's, Sandwich, Kent, Anh).