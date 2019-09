Những nét mới ở PGA Tour 2019-2020

Thời điểm xuất phát, mốc cắt loại... sẽ được điều chỉnh trong hệ thống giải golf nam chuyên nghiệp hấp dẫn nhất thế giới mùa này.

Thời điểm xuất phát. Mùa trước, giải mở màn của PGA Tour là Safeway Open ở tuần đầu tháng 10. Năm nay, mùa giải xuất phát sớm gần ba tuần, khi giải đầu tiên diễn ra gần giữa tháng 9. Đây là "sản phẩm phái sinh" từ việc cách tân lịch thi đấu của PGA Tour sao cho giải chốt mùa Tour Championship rơi vào tháng 8.

Như vậy, loạt giải mùa Thu cũng sẽ nhộn nhịp hơn với 11 giải trong 10 tuần, trong đó có "tân binh" Zozo Championship ở Nhật Bản vào tháng 10, và The Greenbrier cùng Houston Open diễn ra vào mùa Thu thay vì mùa Xuân và mùa Hè như trước đây. Tổng cộng mùa Thu ở PGA Tour có ba giải trong tháng 9, sáu giải trong tháng 10 và hai giải trong tháng 11.

Mùa giải mới sẽ khởi tranh ở The Greenbier. Ảnh: Greenbrier Classic.

Trong giai đoạn này, các golfer tầm trung đánh giải nhiều hơn để tích lũy điểm trên đường đua FedEx Cup kéo dài cả mùa, với mỗi giải trị giá 500 điểm cho nhà vô địch. Ngược lại, những ngôi sao lớn hơn thường vắng mặt để xả hơi sau hành trình mệt nhọc ở các giải playoff cuối mùa trước vừa kết thúc hồi tháng 8.

Tổng cộng, PGA Tour 2019-2020 có 49 giải, bao gồm cả bộ tứ major (The Masters, PGA Championship, U.S Open và The Open Championship) gói gọn trong tuần đầu tháng 4 đến tuần giữa tháng 7, các giải World Golf Championship và bộ tam playoff của FedEx Cup.

Thay đổi về mặt kĩ thuật. Bắt đầu từ The Greenbrier, PGA Tour sẽ điều chỉnh số lượng đấu thủ vượt qua cắt loại với top 65 và đồng hạng (tie-T) giành quyền đi tiếp thay vì top 70 và đồng hạng như trước đây. Theo cách mới, việc dùng nhát cắt thứ cấp sau 54 hố cũng sẽ không còn và có lẽ sẽ không có golfer bị cắt loại ở nhát thứ hai như Jordan Spieth tại Wyndham Championship hồi tháng 8 năm nay. Trước đây, việc cắt loại lần thứ hai được áp dụng trong trường hợp có hơn 78 đấu thủ vượt qua lần cắt loại thứ nhất, nhằm đảm bảo tốc độ thi đấu ở chặng cuối.

Bên cạnh đó, PGA Tour đang xem xét biện pháp chế tài nhằm cải thiện tốc độ thi đấu sau những điều tiếng về phong thái "chậm như rùa" của ngôi sao có biệt danh "Bác học điên" Bryson DeChambeau gây ra ở giải Northern Trust. PGA Tour cũng áp dụng quy trình mới trong việc kiểm tra gậy phát bóng hợp chuẩn ở các giải đấu.

Lịch đấu điều chỉnh vì các đấu trường quốc tế. Mùa này có những sự kiện khiến PGA Tour phải điều chỉnh lịch trình gồm: Presidents Cup giữa tuyển Mỹ và Quốc tế (trừ châu Âu) vào tháng 12 tới, Olympic tại Nhật cuối tháng 7/2020 và Ryder Cup giữa Mỹ và châu Âu cuối tháng 9 cùng năm.

Với Olympics 2020, đội tuyển hình thành dựa trên bảng xếp hạng thế giới. Với các đội dự Olympic, hạn chót chốt danh sách là 22/6 đối với nam và 29/6 đối với nữ. Ở Thế vận hội Rio 2016, nội dung cá nhân nam, HC vàng, bạc, đồng lần lượt thuộc về Justin Rose của Anh, Henrik Stenson của Thuỵ Điển và Matt Kuchar của Mỹ.

Quốc Huy (theo Golf Digest)